Тайванці випустили пристрій, який визначає якість овочів та фруктів (відео)
Asus представив безконтактний лазерний аналізатор для овочів та фруктів
Тайванський виробник техніки Asus представив свій перший кухонний прилад. Новинка під назвою PureGO призначена для перевірки овочів і фруктів на наявність шкідливих речовин, повідомляє видання BizUa.
Компактний пристрій при зануренні у воду, в якій були промиті овочі або фрукти, визначає рівень розчинених в ній хімікатів і пестицидів за допомогою спеціального оптичного датчика.
Результат вимірювань він відображає як за допомогою кольорового LED-індикатора на корпусі, так і в мобільному додатку. При високому рівні забруднення користувачеві буде запропоновано більш ретельно промити продукти і повторити перевірку якості води.
Гаджет комплектується док-станцією для бездротової зарядки і оснащений модулем Bluetooth для передачі даних на смартфон. Додаток також дозволяє зберігати історію використання приладу і ділитися нею з друзями і близькими.
Заявлена автономність пристрою становить до 6 годин, а температурний діапазон води, в якій воно здатне коректно працювати — від +8 до +35 градусів за Цельсієм.
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