  1. Головна
  2. Техно
  3. HiTech
рус
    HiTech

    Тайванці випустили пристрій, який визначає якість овочів та фруктів (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    PureGO вміє визначати забрудненість овочів та фруктів - Тайванці випустили пристрій, який визначає якість овочів та фруктів (відео)
    PureGO вміє визначати забрудненість овочів та фруктів
    фото з відкритих джерел

    Asus представив безконтактний лазерний аналізатор для овочів та фруктів

    Тайванський виробник техніки Asus представив свій перший кухонний прилад. Новинка під назвою PureGO призначена для перевірки овочів і фруктів на наявність шкідливих речовин, повідомляє видання BizUa.

    Компактний пристрій при зануренні у воду, в якій були промиті овочі або фрукти, визначає рівень розчинених в ній хімікатів і пестицидів за допомогою спеціального оптичного датчика.

    Результат вимірювань він відображає як за допомогою кольорового LED-індикатора на корпусі, так і в мобільному додатку. При високому рівні забруднення користувачеві буде запропоновано більш ретельно промити продукти і повторити перевірку якості води.

    Гаджет комплектується док-станцією для бездротової зарядки і оснащений модулем Bluetooth для передачі даних на смартфон. Додаток також дозволяє зберігати історію використання приладу і ділитися нею з друзями і близькими.

    Заявлена автономність пристрою становить до 6 годин, а температурний діапазон води, в якій воно здатне коректно працювати — від +8 до +35 градусів за Цельсієм.

    Читайте також:

    Теги: гаджет
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Тайванці випустили пристрій, який визначає якість овочів та фруктів (відео)