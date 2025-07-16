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Вчені з Китаю навчилися перетворювати вуглекислий газ на цукор: деталі технології

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Вчені з Китаю навчилися перетворювати вуглекислий газ на цукор: деталі технології
Китайські вчені запропонували світу нову технологію отримання цукру
фото із відкритих джерел

Наразі технологія успішно протестована в лабораторії, китайські науковці планують довести її до рівня комерційного виробництва

Китайські науковці навчилися ефективно перетворювати вуглекислий газ на складні вуглеводи, зокрема цукор, фруктозу, глюкозу та інші органічні речовини, придатні для харчової та хімічної промисловості. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на South China Morning Post.

«Нова система біотрансформації виробляє сахарозу без необхідності вирощувати цукрову тростину чи цукровий буряк – культури, які потребують великої кількості земельних та водних ресурсів», – йдеться у матеріалі.

South China Morning Post зазначає, що метод перетворення метанолу, який можна отримати з промислових відходів або виготовити шляхом гідрування вуглекислого газу, на сахарозу за допомогою ферментів, також був адаптований для отримання інших складних вуглеводів, включаючи фруктозу та крохмаль

Як зазначає видання, ця технологія не лише сприяє зменшенню парникових викидів, а й потенційно розв'язує проблему продовольчої безпеки.

«Штучне перетворення вуглекислого газу на їжу та хімічні речовини пропонує перспективну стратегію для вирішення як екологічних, так і демографічних проблем, водночас сприяючи вуглецевій нейтральності», – йдеться у статті, опублікованій у журналі Science Bulletin.

Над розробкою працювали фахівці з Тяньцзіньського інституту промислової біотехнології Китайської академії наук. Дослідникам вдалося знайти простий і ефективний спосіб синтезу складних вуглеводів із CO2, що раніше вважалося майже неможливим завданням через складність молекулярних ланцюгів із понад 12 атомів вуглецю.

У запропонованому процесі вчені спочатку синтезують метанол із CO2 за допомогою каталітичних реакцій, а далі, на його основі, отримують такі сполуки, як фруктоза, амілоза, амілопектин, целлобіоза та целлоолігосахариди. Коефіцієнт корисної дії перетворення досягає 86%, а короткий ланцюг реакцій значно знижує енергетичні витрати.

Попри сприятливі кліматичні умови для вирощування цукрової тростини чи буряку, Китай щороку імпортує близько 5 мільйонів тонн цукру – третину від загального споживання. Розширення посівних площ може призвести до деградації ґрунтів і додаткового навантаження на екосистему. Тож створення цукру «з повітря» стало б стратегічно важливим рішенням для країни.

Наразі технологія успішно протестована в лабораторії, і китайські науковці планують довести її до рівня комерційного виробництва.

Нагадаємо, китайські вчені активно працюють над перетворенням звичайних бджіл на «кіборгів», вбудовуючи мініатюрні контролери безпосередньо в їхній мозок. Така інноваційна технологія відкриває перспективи для використання комах у військових та цивільних цілях, зокрема у розвідці та для пошуку тих, хто вижив після стихійних лих. 

До слова, ккитайська компанія CCRC Changchun Railway Vehicles здійснила технологічний прорив, представивши прототип нового поїзда (маглева) на магнітній подушці (підвісці), здатного розвивати рекордну швидкість – до 600 км/год. 

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Теги: Китай технології наука вчені

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