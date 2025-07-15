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Китай відреагував на нові тарифні погрози Трампа

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Китай відреагував на нові тарифні погрози Трампа
За даними ЗМІ, друга економіка світу все ще демонструє відносну стійкість до мит США
фото: AP

Під 100% вторинні мита США може потрапити Китай, який активно веде торгівлю з Росією

Китай виступає проти «незаконних односторонніх санкцій» з боку США. Нові мита пригрозив ввести американський президент Дональд Трамп, якщо Росія не погодиться зупинити війну в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на неназваного представника Міністерства закордонних справ, якого цитує The Telegraph.

Вашингтон готовий запровадити 100% вторинні мита проти країн, які підтримують торгівлю з Росією, якщо впродовж 50 днів не буде досягнуто мирної угоди щодо війни в Україні. «У митній війні немає переможців, а примус і тиск не вирішать проблем», – заявив китайський дипломат.

Раніше стало відомо, що економіка Китаю у другому кварталі поточного року сповільнилася, однак не на стільки, як прогнозувалося раніше. Загалом друга економіка світу демонструє відносну стійкість до мит США. Однак через слабкий внутрішній попит зростання глобальних торговельних ризиків все ще загрожують Пекіну.

Нагадаємо, США розглядають можливість запровадження вторинних санкцій проти держав, які продовжують торгівлю з Росією. Президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити вторинні мита у розмірі 100% проти торгових партнерів Росії, якщо протягом найближчих 50 днів не буде досягнуто угоди про мир в Україні. Вторинні санкції стосуватимуться країн, які підтримують фінансові операції з Росією, попри західні обмеження.

Як повідомлялося, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що лідерам Китаю, Індії та Бразилії варто зателефонувати російському диктатору Володимиру Путіну та закликати його до перемир'я, якщо вони бажають уникнути вторинних санкцій. Раніше він повідомив, що Китай може змусити Росію напасти на країни НАТО, щоб відвернути увагу блоку від Азійсько-Тихоокеанського регіону. Якщо Пекін збереться атакувати Тайвань, він з дуже високою ймовірністю використає Росію для нападу на Європу

До слова, хоча Росія та Китай позиціонують себе як стратегічних союзників у протистоянні із Заходом, їхнє зближення наразі більше базується на риториці, ніж на реальних діях. Про це пише Financial Times, аналізуючи сучасні геополітичні виклики для демократичного світу.

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Теги: Китай США тарифи

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