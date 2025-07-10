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Пекін відреагував на затримання китайських шпигунів в Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Пекін відреагував на затримання китайських шпигунів в Україні
24-річний іноземець збирав та мав передати своєму батькові документацію про ракетний комплекс «Нептун»
фото з відкритих джерел

Китай заявив, що досі перевіряє інформацію про затримання своїх громадян в Україні

Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що перевіряє інформацію про затримання своїх громадян в Україні за шпигунство. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речницю відомства Мао Нін.

«Ми все ще перевіряємо відповідну ситуацію. Якщо до цього причетні громадяни Китаю, ми захистимо їхні законні права та інтереси відповідно до закону», – розповіла вона.

Як повідомлялося, у Києві затримано 24-річного громадянина Китайської Народної Республіки, якого підозрюють у шпигунстві. Колишній студент, відрахований за неуспішність, намагався завербувати українського громадянина, що мав доступ до розробок озброєнь Сил оборони. За даними слідства, він збирав інформацію про унікальний ракетний комплекс «Нептун», який знищив крейсер «Москва», щоб передати її своєму батькові – особі, пов'язаній з органами безпеки та генеральним штабом Китаю.

26 червня про підозру в шпигунстві було повідомлено громадянину Китайської народної республіки за ч. 1 ст. 114 КК України. Ним виявився 24-річний ексстудент київського університету, який залишився у Києві після того, як у 2023 році його відрахували з вишу за академічну неуспішність. Він намагався завербувати українського громадянина, який має відношення до розробок озброєнь Сил оборони.

Як повідомлялося, Китай застосував лазер проти німецького військового літака в Червоному морі.

До слова, Служба безпеки затримала ще одного агента російської воєнної розвідки (ГРУ) на Донеччині: він готував координати для повітряних атак росіян на прифронтову Костянтинівку. Ворожим поплічником виявився місцевий 40-річний ІТ-фахівець. Росіяни завербували його в одній із заборонених соцмереж. Там російська військова запропонувала йому близькі стосунки в обмін на розвідінформацію.

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Теги: Китай СБУ

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