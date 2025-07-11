Китайські вчені створюють армію бджіл-кіборгів

Бджоли-кіборги: Китайські вчені створюють мініатюрних розвідників з контролерами мозку

Китайські вчені активно працюють над перетворенням звичайних бджіл на «кіборгів», вбудовуючи мініатюрні контролери безпосередньо в їхній мозок. Така інноваційна технологія відкриває перспективи для використання комах у військових та цивільних цілях, зокрема у розвідці та для пошуку тих, хто вижив після стихійних лих. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

Професор Чжао Цзелян з Пекінського технологічного інституту та його команда нещодавно розробили найлегший у світі контролер мозку, вага якого становить лише 74 мг, що менше дрібки солі. Цей унікальний пристрій кріпиться до спини робочої бджоли та проколює її мозок трьома голками. Це дозволяє віддавати команди щодо напрямку польоту. Згідно з проведеними тестами, у дев'яти випадках з десяти бджоли успішно виконували інструкції.

Вчені вважають, що за допомогою цієї технології «кіборгів-бджіл» можна буде використовувати в таємних операціях або місіях у місцях, недоступних для людини. Мікропристрої можуть бути оснащені мініатюрними камерами, прослуховуючими пристроями та датчиками, що дозволить комахам збирати та записувати цінну інформацію, яку потім можна буде передавати оператору. Завдяки їхньому невеликому розміру, ці «біороботи» можуть проповзати крізь вузькі простори, залишаючись непоміченими, що робить їх ідеальними для дискретних військових або охоронних операцій, боротьби з тероризмом та наркотиками, а також для критичних операцій з ліквідації наслідків стихійних лих.

«Роботи на основі комах успадковують чудову мобільність, камуфляжні можливості та адаптивність до навколишнього середовища від своїх біологічних господарів, – написали професор Чжао та його колеги у своїй статті, опублікованій у Китайському журналі машинобудування. – Порівняно із синтетичними альтернативами, вони демонструють підвищену скритність та збільшену оперативну витривалість, що робить їх безцінними для прихованої розвідки в таких сценаріях, як міські бої».

Дослідження у цій галузі не є унікальними для Китаю. У попередніх звітах інші вчені оснащували мікрочіпами тарганів, використовуючи їх для допомоги у пошуково-рятувальних операціях. Кілька інших країн, включаючи США та Японію, також активно змагаються у створенні комах-кіборгів, розуміючи їхній потенціал.

Однак, попри значні успіхи, команда професора Чжао стикається з певними проблемами. По-перше, нинішні батарейки не можуть забезпечити тривалу роботу пристроїв, а використання більших батарейок призведе до надмірної ваги для комах. По-друге, один і той самий пристрій не може бути легко використаний на різних комахах, оскільки кожен вид реагує на сигнали по-різному.

У попередніх звітах про це дослідження вчені оснащували інших комах, таких як жуки, мікрочіпами та проводами, які вони використовували для керування рухом жука за допомогою інфрачервоних променів та сигналів Bluetooth.

Нагадаємо, американські вчені розробили робота-хірурга та керуючий ним ШІ-алгоритм, який дозволив цій машині вперше безпомилково провести складну операцію на жовчному міхурі свині без будь-яких підказок з боку лікаря або спеціальних міток, нанесених на різні частини тканин та органів. Як повідомляє «Главком», про це пише The Robot Report з посиланням на пресслужбу Університету Джона Гопкінса (JHU).