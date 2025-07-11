До 600 км/год без коліс: у Китаї презентовано новий футуристичний потяг

Китай презентував прототип потяга на магнітній підвісці, здатного розвивати швидкість до 600 км/год

Китайська компанія CCRC Changchun Railway Vehicles здійснила технологічний прорив, представивши прототип нового поїзда (маглева) на магнітній подушці (підвісці), здатного розвивати рекордну швидкість – до 600 км/год. Про це пише «Главком» із посиланням на sina.com.cn.

«У Пекіні зараз триває 12-та Всесвітня конференція з високошвидкісних залізниць, на якій також дебютував надпровідний електричний високошвидкісний поїзд на магнітній підвісці, який може розвивати швидкість до 600 кілометрів на годину» – зазначено у статті. Інженери компанії наголошують, що новий склад відрізняється безпрецедентною ефективністю, підвищеною безпекою, значним енергозбереженням та повною екологічністю.

Старший інженер компанії CRRC Changchun Railway Vehicles Co., Ltd. розповів, що надпровідні електричні високошвидкісні поїзди на магнітній підвісці використовують бортові надпровідні магніти для взаємодії з котушками на колії, що забезпечує безконтактну роботу між поїздом і колією.

Маглев або інколи магнітоплан (від англ. Magnetic levitation) — потяг на магнітній підвісці, що приводиться в рух та керується магнітними силами.

Порівняно зі звичайними залізничними транспортними засобами, транспортні засоби на магнітній підвісці мають низку переваг зокрема у вигляді високої здатності долати підйоми, малий радіус повороту, високу швидкість руху, низький рівень шуму під час роботи, високу безпеку, відсутність механічного зносу. Перевагами також є низькі витрати на ремонт та обслуговування.

Китай вже має багатий досвід в експлуатації таких технологій. З 2004 року в країні успішно функціонує комерційна лінія маглевів, яка з'єднує Шанхай із міжнародним аеропортом «Пудун». Потяги, що діють, на цьому маршруті розганяються до 430 км/год.

Новий надшвидкісний потяг, за прогнозами розробників, особливо затребуваний на маршрутах між великими мегаполісами Піднебесної. Згідно з планами китайського уряду, будівництво масштабних комерційних ліній для нових надшвидкісних маглевів почнеться за п'ять років.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» оголосила про закупівлю першої пілотної партії з п'яти пасажирських вагонів нового покоління. Це значний крок до оновлення застарілого рухомого складу та підвищення комфорту для пасажирів. Нові вагони матимуть значно довший термін служби та покращені характеристики, що дозволить ефективніше задовольняти попит на перевезення, особливо в умовах дефіциту пасажирських місць.