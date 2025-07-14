Китай створив перше розумне судно для дослідження океану

Китай створив перший високоінтелектуальний корабель для вивчення океану





Китайська державна суднобудівна корпорація створила перший в КНР високоінтелектуальний корабель для дослідження океану. Про це з посиланням на газету China Daily пише «Главком».

Корабель отримав назву Tongji на честь однойменного шанхайського університету. «Це нове покоління 2000-тонних екологічних, безшумних та інтелектуальних науково-дослідних судів, самостійно спроєктованих та побудованих вітчизняними компаніями», – сказав головний конструктор Лі Чженхуа.

Судно, оснащене електрореактивним двигуном, може керуватися віддалено з суші. Воно має автономну систему навігації у відкритому морі та інтелектуальну систему управління, яка дозволяє ефективно використовувати енергію.

Tongji може ходити практично в будь-якому районі океану, за винятком тих, де вода вкрита льодом.

Довжина судна становить 81,5 м, ширина – 15 м, а осадка – 6,9 м. Воно може вмістити 45 осіб та розвивати швидкість до 15 вузлів (27 км/год). Дальність плавання електросудна становить 80 тис. морських миль, воно може працювати автономно до 35 діб.

Tongji стане майданчиком для проведення наукових досліджень та інженерних розробок, а також для проходження практики студентами Університету Тунцзі.

Нагадаємо, китайські вчені активно працюють над перетворенням звичайних бджіл на «кіборгів», вбудовуючи мініатюрні контролери безпосередньо в їхній мозок. Така інноваційна технологія відкриває перспективи для використання комах у військових та цивільних цілях, зокрема у розвідці та для пошуку тих, хто вижив після стихійних лих.