Головна Світ Політика
search button user button menu button

Рютте попередив Індію, Китай і Бразилію про можливі 100% мита від США

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Рютте попередив Індію, Китай і Бразилію про можливі 100% мита від США
Рютте: Якщо Росія не проявить серйозності у мирних переговорах, за 50 днів він введе вторинні санкції проти Китаю, Індії та Бразилії
фото з відкритих джерел

США можуть ввести вторинні санкції проти Китаю, Індії та Бразилії, якщо Росія буде затягувати процес мирних переговорів

Сполучені Штати можуть запровадити 100% мита проти Індії, Китаю та Бразилії, якщо Росія не пристане на пропозицію мирної угоди з Україною протягом 50 днів. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, передає «Главком» з посиланням на The Guardian.

Рютте наголосив, що Європа знайде необхідні фінансові ресурси для продовження підтримки України у війні з Росією до початку будь-яких реальних переговорів.

За словами Рютте, рішення президента США Дональда Трампа, ухвалені напередодні, є «надзвичайно важливими». Передусім ідеться про масштабне постачання озброєння зі США: від систем ППО до ракет і боєприпасів, які купуватимуть європейські країни.

«По-друге, президент Трамп фактично дав зрозуміти: якщо Росія не проявить серйозності у мирних переговорах, за 50 днів він введе вторинні санкції проти Китаю, Індії та Бразилії. Моя порада цим країнам – поставтеся до цього серйозно. Це може мати дуже жорсткі наслідки для вас. Краще подзвоніть Путіну і переконайте його піти на перемовини», – додав генсек НАТО.

Рютте також запевнив, що союзники України працюють над створенням максимально сприятливих умов для початку переговорного процесу.

Раніше ми писали, що американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем відреагував на ультиматум президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні. У дописі на платформі Х політик застеріг російського диктатора від повторення іранського сценарію, повідомляє «Главком».

Грем наголосив, що Росія та її союзники можуть зіткнутися з серйозними наслідками, якщо Володимир Путін не припинить бойові дії протягом найближчих 50 днів. У цьому контексті він згадав про Іран, який свого часу постраждав від масштабних економічних санкцій після конфлікту з США.

Нагадаємо, США розглядають можливість запровадження вторинних санкцій проти держав, які продовжують торгівлю з Росією. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на джерела в Білому домі, передає «Главком».

За словами неназваних представників адміністрації, такий варіант обговорюється паралельно із заявами президента Дональда Трампа про можливість запровадження 100% мит проти РФ.

Чиновники уточнили, що вторинні санкції стосуватимуться країн, які підтримують фінансові операції з Росією, попри західні обмеження.

Теги: США Марк Рютте Європа Китай санкції росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворнер: Якщо вам вдається передбачити зовнішню політику Дональда Трампа, то ви, мабуть, краще орієнтуєтесь у Вашингтоні, ніж будь-хто інший
Сенатор-демократ Ворнер збентежений позицією Трампа щодо Ірану
18 червня, 04:30
Рютте та Трамп зустрілись на полях саміту НАТО
Генсек НАТО запевнив, що не називав Трампа «татком»
26 червня, 04:27
Трамп: Мені сумно спостерігати, як Ілон Маск повністю зійшов з рейок, фактично перетворившись на аварію поїзда за останні п’ять тижнів
«Він повністю зійшов з рейок»: Трамп розкритикував Маска
7 липня, 03:54
Пошкодження після повені у Техасі
Масштабна повінь в Техасі: кількість загиблих зросла
7 липня, 04:21
Центр протидії дезінформації спростував фейки російської пропаганди
ЦПД: Повідомлення про збій на Південноукраїнській АЕС – фейк росіян
7 липня, 11:17
Звільнені воїни перебували у російській неволі понад два роки
Створено угруповання Сил безпілотних систем, проведено обмін полоненими. Головне за 20 червня
20 червня, 21:10
Володимир Бистров брав участь у пропагандистському заході
Ексгравець збірної Росії з футболу потрапив у базу «Миротворця»
27 червня, 11:09
Луховицький авіаційний завод спеціалізується на виробництві та модернізації винищувачів МіГ
Генштаб підтвердив ураження російського авіазаводу та виробника ракет для ППО
11 липня, 17:05
Вітакер: Президент Трамп дуже ясно дав зрозуміти Володимиру Путіну: «Ми даємо вам шанс на мир, але якщо ви хочете війни, за неї доведеться заплатити»
Постпред США при НАТО озвучив послання Трампа до Путіна
Вчора, 01:28

Політика

Каллас закликала США поділити відповідальність за постачання зброї для України
Каллас закликала США поділити відповідальність за постачання зброї для України
Грем: Новий пакет санкцій проти РФ здобує більше підтримки у Конгресі США
Грем: Новий пакет санкцій проти РФ здобує більше підтримки у Конгресі США
Сенатор Грем попередив Путіна: якщо не буде миру – на Росію чекає доля Ірану
Сенатор Грем попередив Путіна: якщо не буде миру – на Росію чекає доля Ірану
Трамп: Кінцевий термін для миру з Росією може настати раніше, ніж очікувалося
Трамп: Кінцевий термін для миру з Росією може настати раніше, ніж очікувалося
Reuters розповів, як Путін реагує на ультиматуми Трампа
Reuters розповів, як Путін реагує на ультиматуми Трампа
NYT розкрив, в якому стані перебуває зброя, яку НАТО купує у США
NYT розкрив, в якому стані перебуває зброя, яку НАТО купує у США

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
262K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 липня: ситуація на фронті
104K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 липня 2025
33K
Генпрокурор ухвалив рішення щодо всіх прокурорів з інвалідністю
7962
З українських прилавків зникає популярна риба
6363
У Києві діяли кол-центри, що обкрадали українців і прославляли Путіна. Прокуратура провела обшуки
3491
Київ: посадовці ТЦК отримували хабарі від ухилянтів, ділок розробив хитру схему

Новини

Україна вперше виступила на змаганнях CISOR MILCOMP
Вчора, 22:07
День хрещення Київської Русі-України: історія свята, традиції, заборони та привітання
Вчора, 03:01
15 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14 липня, 00:00
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
13 липня, 05:10
13 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 липня, 00:06

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua