Рютте попередив Індію, Китай і Бразилію про можливі 100% мита від США

Рютте: Якщо Росія не проявить серйозності у мирних переговорах, за 50 днів він введе вторинні санкції проти Китаю, Індії та Бразилії

США можуть ввести вторинні санкції проти Китаю, Індії та Бразилії, якщо Росія буде затягувати процес мирних переговорів

Сполучені Штати можуть запровадити 100% мита проти Індії, Китаю та Бразилії, якщо Росія не пристане на пропозицію мирної угоди з Україною протягом 50 днів. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, передає «Главком» з посиланням на The Guardian.

Рютте наголосив, що Європа знайде необхідні фінансові ресурси для продовження підтримки України у війні з Росією до початку будь-яких реальних переговорів.

За словами Рютте, рішення президента США Дональда Трампа, ухвалені напередодні, є «надзвичайно важливими». Передусім ідеться про масштабне постачання озброєння зі США: від систем ППО до ракет і боєприпасів, які купуватимуть європейські країни.

«По-друге, президент Трамп фактично дав зрозуміти: якщо Росія не проявить серйозності у мирних переговорах, за 50 днів він введе вторинні санкції проти Китаю, Індії та Бразилії. Моя порада цим країнам – поставтеся до цього серйозно. Це може мати дуже жорсткі наслідки для вас. Краще подзвоніть Путіну і переконайте його піти на перемовини», – додав генсек НАТО.

Рютте також запевнив, що союзники України працюють над створенням максимально сприятливих умов для початку переговорного процесу.

Раніше ми писали, що американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем відреагував на ультиматум президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні. У дописі на платформі Х політик застеріг російського диктатора від повторення іранського сценарію, повідомляє «Главком».

Грем наголосив, що Росія та її союзники можуть зіткнутися з серйозними наслідками, якщо Володимир Путін не припинить бойові дії протягом найближчих 50 днів. У цьому контексті він згадав про Іран, який свого часу постраждав від масштабних економічних санкцій після конфлікту з США.

Нагадаємо, США розглядають можливість запровадження вторинних санкцій проти держав, які продовжують торгівлю з Росією. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на джерела в Білому домі, передає «Главком».

За словами неназваних представників адміністрації, такий варіант обговорюється паралельно із заявами президента Дональда Трампа про можливість запровадження 100% мит проти РФ.

Чиновники уточнили, що вторинні санкції стосуватимуться країн, які підтримують фінансові операції з Росією, попри західні обмеження.