Рютте попередив Індію, Китай і Бразилію про можливі 100% мита від США
США можуть ввести вторинні санкції проти Китаю, Індії та Бразилії, якщо Росія буде затягувати процес мирних переговорів
Сполучені Штати можуть запровадити 100% мита проти Індії, Китаю та Бразилії, якщо Росія не пристане на пропозицію мирної угоди з Україною протягом 50 днів. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, передає «Главком» з посиланням на The Guardian.
Рютте наголосив, що Європа знайде необхідні фінансові ресурси для продовження підтримки України у війні з Росією до початку будь-яких реальних переговорів.
За словами Рютте, рішення президента США Дональда Трампа, ухвалені напередодні, є «надзвичайно важливими». Передусім ідеться про масштабне постачання озброєння зі США: від систем ППО до ракет і боєприпасів, які купуватимуть європейські країни.
«По-друге, президент Трамп фактично дав зрозуміти: якщо Росія не проявить серйозності у мирних переговорах, за 50 днів він введе вторинні санкції проти Китаю, Індії та Бразилії. Моя порада цим країнам – поставтеся до цього серйозно. Це може мати дуже жорсткі наслідки для вас. Краще подзвоніть Путіну і переконайте його піти на перемовини», – додав генсек НАТО.
Рютте також запевнив, що союзники України працюють над створенням максимально сприятливих умов для початку переговорного процесу.
Раніше ми писали, що американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем відреагував на ультиматум президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні. У дописі на платформі Х політик застеріг російського диктатора від повторення іранського сценарію, повідомляє «Главком».
Грем наголосив, що Росія та її союзники можуть зіткнутися з серйозними наслідками, якщо Володимир Путін не припинить бойові дії протягом найближчих 50 днів. У цьому контексті він згадав про Іран, який свого часу постраждав від масштабних економічних санкцій після конфлікту з США.
Нагадаємо, США розглядають можливість запровадження вторинних санкцій проти держав, які продовжують торгівлю з Росією. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на джерела в Білому домі, передає «Главком».
За словами неназваних представників адміністрації, такий варіант обговорюється паралельно із заявами президента Дональда Трампа про можливість запровадження 100% мит проти РФ.
Чиновники уточнили, що вторинні санкції стосуватимуться країн, які підтримують фінансові операції з Росією, попри західні обмеження.