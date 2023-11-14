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WhatsApp анонсував нову функцію для великих груп

Діана Гасюк
glavcom.ua
WhatsApp анонсував нову функцію для великих груп
фото з відкритих джерел

У месенджері WhatsApp з'являться голосові чати

WhatsApp представив нову функцію для великих груп – голосові чати, призначені для того, щоб зробити групові дзвінки зручнішими та менш нав'язливими. Про це повідомляє TechCrunch.

Ця функція в месенджері WhatsApp дозволяє запускати голосові чати без звукових сповіщень. Користувачі можуть приєднатися до чату, просто натиснувши спливаюче вікно в чаті. Це відрізняється від звичайних групових дзвінків, коли кожен учасник отримує повідомлення про дзвінок.

Користувачі тепер можуть одночасно розмовляти та обмінюватися текстовими повідомленнями завдяки новій функції. Для керування звуком, включення/виключення голосу, або надсилання повідомлень у чаті, досить натиснути на відповідні кнопки у верхній частині чату.

Нова можливість голосового чату в WhatsApp може бути корисною для різних цілей, включаючи проведення зустрічей, спілкування з друзями та родиною, або просто спільне прослуховування музики.

Раніше повідомлялося, що p 24 жовтня WhatsApp підтримуватиметься лише операційними системами Android версії 5.0 і вище.

Нагадаємо, месенджер WhatsApp запустив функцію каналів. Первинний запуск функції проводився в десяти країнах, а в рамках глобального запуску користувачам стануть доступними нові функції, серед яких – поліпшений каталог, можливість ставити реакції, редактувати та пересилати оновлення до чатів або груп.

Теги: мессенджер WhatsApp Instagram Twitter

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