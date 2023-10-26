У Twitter з’явилась нова функція

Активувати функцію аудіо- та відеодзвінки можна в налаштуваннях

Соціальна мережа X, відома раніше як Twitter, оголосила про запуск функції аудіо- та відеодзвінків. Про це повідомляє The Verge.

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ЗМІ пише про те, що деякі користувачі платформи вже отримали повідомлення про появу функції дзвінків. У налаштуваннях додатка з'явився перемикач, який дає змогу дозволити аудіо- та відеодзвінки й вибрати, з ким користувач хоче їх використовувати. Зателефонувати можна через особисте повідомлення, використовуючи значок телефона у верхньому правому куті екрана.

Як повідомив власник соцмережі Ілон Маск, зараз ця функція є ранньою версією.

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Активувати функцію аудіо- та відеодзвінки можна за допомогою нового перемикача в налаштуваннях, де можна вибрати користувачів: тих, хто є в адресній книзі; тих, на які підписані; або верифікованих користувачі (можна вибрати всі три категорії).

Раніше повідомлялося, що соцмережа X (колишній Twitter) стала платною для нових користувачів, однак поки що лише у двох країнах.

Нагадаємо, власник соціальної мережі X (Twitter) Ілон Маск розглядає можливість видалення сервісу з Європи, щоб не потрапити під дії нових законів у сфері регулювання. Закон вимагає від великих онлайн-платформ, таких як X, ефективних і прозорих систем для модерації та видалення помилкових, оманливих та шкідливих повідомлень.