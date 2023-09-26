Головна Техно Телеком
search button user button menu button

WhatsApp із жовтня не працюватиме на деяких смартфонах

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
WhatsApp із жовтня не працюватиме на деяких смартфонах
Телефон повинен мати можливість приймати SMS або дзвінки під час верифікації
фото з відкритих джерел

Користувачів месенджера попередили про зміни

З 24 жовтня WhatsApp підтримуватиметься лише операційними системами Android версії 5.0 і вище, повідомив довідковий центр месенджера.

Станом на зараз месенджер працює на Android старих версій 4.1, 4.2, 4.3 і 4.4, але вже скоро ця можливість зникне.

«Починаючи з 24 жовтня 2023 року буде підтримуватися лише ОС Android версії 5.0 і новіше. Ваш телефон повинен мати можливість приймати SMS або дзвінки під час процесу верифікації. Ми не підтримуємо створення нових акаунтів на пристроях з підтримкою лише WiFi», – роз’яснили у WhatsApp.

Довідковий центр месенджера додав, що рішення про те, які пристрої підтримувати, а які – визнати застарілими, приймають кожен рік.

«Пристрої та програмне забезпечення часто змінюються, тому ми регулярно переглядаємо, які операційні системи ми підтримуємо, і робимо оновлення. Щоб вирішити, що припинити підтримувати, ми, як і інші технологічні компанії, щороку аналізуємо, які пристрої та програмне забезпечення є найстарішими і якими користується найменша кількість людей», – говориться у повідомленні.

Нагадаємо, месенджер WhatsApp запустив функцію каналів. Первинний запуск функції проводився в десяти країнах, а в рамках глобального запуску користувачам стануть доступними нові функції, серед яких – поліпшений каталог, можливість ставити реакції, редактувати та пересилати оновлення до чатів або груп.

Також ми писали, що Meta розглядає можливість створення платних версій Facebook і Instagram, у яких не буде реклами для користувачів у Європейському Союзі. Ті, хто платить за підписку на Facebook і Instagram, не побачать реклами в додатках, сказали джерела ЗМІ, які говорили на умовах анонімності, оскільки плани є конфіденційними.

Теги: телефон WhatsApp Android смартфон

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Повернувшись з полону, Шон написав книжку
Британський солдат розповів про люті тортури в російському полоні
24 вересня, 19:50
Сигнал про тривогу прийшов італійцям на телефон
В Італії прозвучав сигнал тривоги
19 вересня, 14:44
2 вересня, вранці правоохоронці вручили олігарху Ігорю Коломойському підозру
У маленькій камері і без телефона: в яких умовах утримується Коломойський
19 вересня, 12:06
Ціни підвищать через необхідність відновлення пошкодженого ворогом обладнання
Lifecell підвищить ціну на тариф вже цього тижня
19 вересня, 10:08
Нова версія своєї операційної системи iOS 17 включає в себе декілька важливих оновлень
Apple випустила нову операційну систему iOS 17: що нового
18 вересня, 23:41
Проблема недорогих адаптеров в сборке из низкокачественных компонентов, которые не могут выдавать стабильное напряжение и ток
Эксперты рассказали, как правильно выбирать кабели и адаптеры для зарядки
9 вересня, 04:46
Проблема недорогих адаптерів в збірці з низькоякісних компонентів, які не можуть видавати стабільні напругу і струм
Експерти розповіли, як правильно обирати кабелі та адаптери для зарядки
8 вересня, 12:27
Низка смартфонів компанії назавжди застрягли на Android 12
Xiaomi припинила підтримку низки популярних смартфонів
28 серпня, 14:32
Поліція уже знайшла винних у пограбуваннях
Збитки на мільйони: злодії у Туреччині винахідливо пограбували 47 готелів
27 серпня, 13:41

Телеком

WhatsApp із жовтня не працюватиме на деяких смартфонах
WhatsApp із жовтня не працюватиме на деяких смартфонах
«Дія» запустила у тестовому режимі ще одну послугу
«Дія» запустила у тестовому режимі ще одну послугу
«Пункти незламності» у «Дії»: Шмигаль анонсував нововведення
«Пункти незламності» у «Дії»: Шмигаль анонсував нововведення
Коли в Україні може запрацювати пілотна версія 5G: роз’яснення Мінцифри
Коли в Україні може запрацювати пілотна версія 5G: роз’яснення Мінцифри
Lifecell підвищить ціну на тариф вже цього тижня
Lifecell підвищить ціну на тариф вже цього тижня
ЄС оштрафував TikTok на понад €300 млн за порушення щодо персональних даних
ЄС оштрафував TikTok на понад €300 млн за порушення щодо персональних даних

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
Скільки коштує місяць життя у Чехії: українка підрахувала витрати
18K
Шойгу відправив на фронт надувні танки (фото, відео)
17K
Як зміниться населення після війни: чотири невтішні прогнози від Інституту демографії
16K
20% податків для ФОПів. Чому бізнес у шоці і що каже автор ідеї Гетманцев
14K
Навести ракети на штаб Чорноморського флоту Україні допомогли російські офіцери – ЗМІ
12K
Як може змінитися карта розселення українців після війни: прогноз соціологів

Новини

Тепло, місцями туман: прогноз погоди на 26 вересня
Сьогодні, 04:56
26 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:26
Українські воїни відбили кілька ворожих атак під Бахмутом – Генштаб
Вчора, 07:50
Тепло, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 24 вересня
24 вересня, 05:27
Контрнаступ на Мелітопольському напрямку: Генштаб розкрив тактику ЗСУ
23 вересня, 08:30
Тепло, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
23 вересня, 04:54

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту