WhatsApp із жовтня не працюватиме на деяких смартфонах

Телефон повинен мати можливість приймати SMS або дзвінки під час верифікації

Користувачів месенджера попередили про зміни

З 24 жовтня WhatsApp підтримуватиметься лише операційними системами Android версії 5.0 і вище, повідомив довідковий центр месенджера.

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Станом на зараз месенджер працює на Android старих версій 4.1, 4.2, 4.3 і 4.4, але вже скоро ця можливість зникне.

«Починаючи з 24 жовтня 2023 року буде підтримуватися лише ОС Android версії 5.0 і новіше. Ваш телефон повинен мати можливість приймати SMS або дзвінки під час процесу верифікації. Ми не підтримуємо створення нових акаунтів на пристроях з підтримкою лише WiFi», – роз’яснили у WhatsApp.

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Довідковий центр месенджера додав, що рішення про те, які пристрої підтримувати, а які – визнати застарілими, приймають кожен рік.

«Пристрої та програмне забезпечення часто змінюються, тому ми регулярно переглядаємо, які операційні системи ми підтримуємо, і робимо оновлення. Щоб вирішити, що припинити підтримувати, ми, як і інші технологічні компанії, щороку аналізуємо, які пристрої та програмне забезпечення є найстарішими і якими користується найменша кількість людей», – говориться у повідомленні.

Нагадаємо, месенджер WhatsApp запустив функцію каналів. Первинний запуск функції проводився в десяти країнах, а в рамках глобального запуску користувачам стануть доступними нові функції, серед яких – поліпшений каталог, можливість ставити реакції, редактувати та пересилати оновлення до чатів або груп.

Також ми писали, що Meta розглядає можливість створення платних версій Facebook і Instagram, у яких не буде реклами для користувачів у Європейському Союзі. Ті, хто платить за підписку на Facebook і Instagram, не побачать реклами в додатках, сказали джерела ЗМІ, які говорили на умовах анонімності, оскільки плани є конфіденційними.