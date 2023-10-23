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Маск запропонував за $1 млрд перейменувати «Вікіпедію», додавши в назву матюки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Маск запропонував за $1 млрд перейменувати «Вікіпедію», додавши в назву матюки
Маск розкритикував «Вікіпедію», яка, на його думку, може обійтись меншими фінансовими ресурсами
фото з відкритих джерел

Між Ілоном Маском та засновником «Вікіпедії» Джиммі Вейлзом триває давній конфлікт

Американський бізнесмен Ілон Маск заявив, що «Вікіпедія» має змінити ім’я на «Х*їпедію» (Dickipedia). Про це підприємець написав на своїй сторінці в X, де запропонував за такі послуги мільярд доларів.

Ілон Маск розкритикував «Вікіпедія», яка, на його думку, збирає багато грошей через пожертви, однак для її функціонування можливо нібито обійтись меншими фінансовими ресурсами.

«Ви коли-небудь замислювалися, чому Фонд Вікімедіа хоче стільки грошей? Це, звичайно, не потрібно для роботи «Вікіпедії», – заявив Ілон Маск та додав, що вся інформація з Вікіпедії може поміститись у телефоні.

Згодом Маск написав ще один допис у соціальній мережі X та запропонував мільярд доларів за зміну назви.

«Я дам їм мільярд доларів, якщо вони змінять назву на Х*їпедія», – пише Ілон Маск.

Зазначимо, між Ілоном Маском та засновником «Вікіпедії» Джиммі Вейлзом триває давній конфлікт. Маск звинувачує Вейлза у тому, що «Вікіпедія» перестала бути об’єктивним джерелом інформації та має упередження в бік лівого руху. Своєю чергою Вейлз критикує Маска за його зміни в соцмережі Twitter, зокрема як боротись з фейковими новинами та за продажу «синіх галочок», які є позначкою верифікації користувача.

Нагадаємо, власник соціальної мережі X (Twitter) Ілон Маск розглядає можливість видалення сервісу з Європи, щоб не потрапити під дії нових законів у сфері регулювання.

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Теги: Ілон Маск Twitter гроші соцмережі

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