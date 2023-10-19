Twitter запровадив платну підписку: скільки будуть платити українці

Для тих, хто не бажає оформлювати підписку, багато функцій будуть заблоковані

Соцмережа X (колишній Twitter) стала платною для нових користувачів, однак поки що лише у двох країнах. Подробиці вказані у публікації техпідтримки сервісу мікроблогів.

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Повідомляється, що метою запровадження платної версії є зниження кількості спаму, маніпуляцій та активності ботів. Наразі платну версію тестують для нових облікових записів в Новій Зеландії та на Філіппінах.

Перевірка відбувається таким чином:

нові облікові записи повинні підтвердити номер телефону;

новий користувач повинен обрати план підписки.

На вартість впливає те, на якому пристрої використовується соцмережа. Річна плата досягає $115, залежно від країни та місцевої валюти:

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Велика Британія: місячна підписка на смартфоні – 427 гривень; річна – 5 116 гривень;

Франція: місячна – 424 гривні; річна – 4 435 гривень;

Польща: місячна – 425 гривень; річна – 4 468 гривень;

Австралія: місячна – 443 гривні; річна – 4 541 гривня;

Канада: місячна – 401 гривня; річна – 4 145 гривень.

Для України розцінки такі:

версія для Android та iOS на місяць – 406 гривень;

версія для Android та iOS на рік – 4 245 гривень;

вебверсія на місяць – 292 гривні;

вебверсія на рік – 3 062 гривні.

Користувачі з підпискою зможуть публікувати контент, лайкати публікації, відповідати, повторно публікувати та цитувати публікації інших акаунтів, робити закладки. Ті, хто не бажає оформити підписку, зможуть лише читати дописи, дивитися відео та стежити за обліковими записами – усі інші функції будуть заблоковані.

Нагадаємо, власник соціальної мережі X (Twitter) Ілон Маск розглядає можливість видалення сервісу з Європи, щоб не потрапити під дії нових законів у сфері регулювання. Закон вимагає від великих онлайн-платформ, таких як X, ефективних і прозорих систем для модерації та видалення помилкових, оманливих та шкідливих повідомлень.