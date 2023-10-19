Ілон Маск хоче заблокувати Twitter в Європі

Маск не хоче дотримуватися закону про цифрові послуги

Власник соціальної мережі X (Twitter) Ілон Маск розглядає можливість видалення сервісу з Європи, щоб не потрапити під дії нових законів у сфері регулювання. Про це пише Business Insider.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами наближеної до компанії людини, останніми тижнями Маск припустив, що X може перестати бути доступним в Європі, щоб уникнути нового регулювання, яке прийняла Європейська комісія.

Зазначається, що Маск дедалі більше розчаровується необхідністю дотримуватися закону про цифрові послуги.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У серпні Європейський Союз прийняв Закон про цифрові послуги (DSA), який визначає правила запобігання поширенню шкідливого контенту, заборони або обмеження певних практик орієнтації на користувачів, а також обміну деякими внутрішніми даними з регуляторними органами та асоційованими дослідниками.

Закон вимагає від великих онлайн-платформ, таких як X, ефективних і прозорих систем для модерації та видалення помилкових, оманливих та шкідливих повідомлень.

Минулого тижня комісар ЄС Тьєррі Бретон заявив про розслідування дотримання соцмережею X нового закону і офіційно запросив у платформи інформацію про її дії щодо пом'якшення та видалення шкідливої або токсичної інформації.

Компанія Маска може бути оштрафована, якщо буде встановлено, що вона порушує закон.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, платформа X, колишній Twitter, має найбільшу кількість дезінформаційних постів.

Раніше видання The Washington Post повідомило, що соціальна мережа Twitter, яка належить Ілону Маску, зіграла важливу роль у тому, що російська пропаганда щодо України досягла більшої кількості людей, ніж до початку війни.