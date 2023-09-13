Месенджер WhatsApp запустив функцію каналів

Нові можливості стали доступними для користувачів у більш ніж 150 країнах

Месенджер WhatsApp запустив сьогодні, 13 вересня функцію каналів. Про це компанія розповіла у своєму блозі.

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У публікації говориться: «Ми запускаємо функцію каналів у більш ніж у 150 країнах, щоб наші користувачі могли конфіденційно отримувати оновлення про те, що їм цікаво. Тисячі організацій, спортивних команд, митців і лідерів думок вже створюють свої канали, на які можна підписуватися прямо в WhatsApp».

Компанія підкреслила, що її головною метою є розробка сервісу для розсилок із найвищим рівнем конфіденційності. Для цього вона відокремила канали від чатів і зробила їх «невидимими» для інших підписників.

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WhatsApp проводив первинний запуск функції в десяти країнах і подякував усім користувачам за позитивні відгуки. В рамках глобального запуску їм стануть доступними нові функції, серед яких – поліпшений каталог, можливість ставити реакції, редактувати та пересилати оновлення до чатів або груп.

Компанія підкреслила: «Це лише початок. Ми продовжимо додавати нові функції на основі відгуків користувачів. Найближчими місяцями можливість створити канал стане доступною кожному».

Варто нагадати, що месенджер WhatsApp був створений українцем Яном Кумом та його другом Брайаном Ектоном. У 2014 власником компанії став Facebook – на її придбання витратили 19 мільярдів доларів.

Нагадаємо, Meta розглядає можливість створення платних версій Facebook і Instagram, у яких не буде реклами для користувачів у Європейському Союзі. Ті, хто платить за підписку на Facebook і Instagram, не побачать реклами в додатках, сказали джерела ЗМІ, які говорили на умовах анонімності, оскільки плани є конфіденційними.