Японці показали надпотужний автономний дрон (відео)

Японська Kawasaki показала важкий автономний дрон, що керується роботизованою системою

Kawasaki представила важкий автономний дрон. K-Racer-X1 Машина керується роботизованою системою.

K-Racer-X1 – це потужний вантажний дрон розміром приблизно як невеликий автомобіль. Він злітає завдяки верхньому ротору вертолітного типу, але там, де зазвичай є хвостовий ротор для балансування крутного моменту, цей апарат використовує дві спрямовані вперед стійки, встановлені на кінці тонких крил.

Розкоси використовуються для спрямування вперед, а також для деякого підйому.

Подробиць про параметри безпілотника поки що мало, але виробник стверджує, що він здатний нести корисне навантаження до 100 кг.

У відеоролику Kawasaki демонструє прототип в польоті з випробуванням автоматизованого робота-кур’єра з вантажем.

Компанія заявила, що вона також працює над більшими мобільними модулями, які можуть інтегруватися з іншими роботизованими системами на заводах та в центрах доставляння, щоб зрештою весь процес був повністю автономним.