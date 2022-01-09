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    Японці показали надпотужний автономний дрон (відео)

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    K-Racer-X1 - Японці показали надпотужний автономний дрон (відео)
    K-Racer-X1
    фото з відкритих джерел

    Японська Kawasaki показала важкий автономний дрон, що керується роботизованою системою

    Kawasaki представила важкий автономний дрон. K-Racer-X1 Машина керується роботизованою системою.

    K-Racer-X1 – це потужний вантажний дрон розміром приблизно як невеликий автомобіль. Він злітає завдяки верхньому ротору вертолітного типу, але там, де зазвичай є хвостовий ротор для балансування крутного моменту, цей апарат використовує дві спрямовані вперед стійки, встановлені на кінці тонких крил.

    Розкоси використовуються для спрямування вперед, а також для деякого підйому.

    Подробиць про параметри безпілотника поки що мало, але виробник стверджує, що він здатний нести корисне навантаження до 100 кг.

    У відеоролику Kawasaki демонструє прототип в польоті з випробуванням автоматизованого робота-кур’єра з вантажем.

    Компанія заявила, що вона також працює над більшими мобільними модулями, які можуть інтегруватися з іншими роботизованими системами на заводах та в центрах доставляння, щоб зрештою весь процес був повністю автономним.

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    Теги: гаджет
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    Японці показали надпотужний автономний дрон (відео)