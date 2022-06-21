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    Телеком

    Рашисти збирають дані про українців за допомогою бота в Telegram

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    Якщо у вас є spektr_robot &ndash; блокуйте негайно - Рашисти збирають дані про українців за допомогою бота в Telegram
    Якщо у вас є spektr_robot – блокуйте негайно
    фото з відкритих джерел

    Росіяни вдаються до створення великої кількості Telegram-каналів та розміщення україномовного контенту

    Загарбники збирають інформацію про українців, для цього російські спецслужби створили чат-бот spektr_robot. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО з посиланням на інформацію радника міністра внутрішніх справ України Віктора Андрусіва.

    Для того, аби заблокувати ворожий бот, в Центрі радять зробити такі кроки: ввести назву бота у пошуковий рядок Telegram, перейти у налаштування зазначеного бота (не натискаючи «розпочати»), обрати «поскаржитись на»: незаконне зберігання та використання персональних даних, використання вказаних даних окупаційними органами влади РФ на тимчасово захопленій території України проти цивільних осіб.

    Скаргу писати російською мовою. Або просто обрати одну з опцій скарги.

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    Також фахівці радять надіслати інформацію про бота spektr_robot до Кіберполіції України за допомогою Telegram-бота StopRussia MRIYA @stopdrugsbot.

    Нагадаємо, раніше в Україні запрацював бот-рятівник від фейкових новин та російської пропаганди

    Читайте також: Як розпізнати фейкового чат-бота у Telegram
    Теги: росія окупанти РНБО війна Україна Telegram окупація #stoprussia
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    Рашисти збирають дані про українців за допомогою бота в Telegram