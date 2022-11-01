Глобальний збій. Тисячі користувачів Instagram залишилися без акаунтів

Користувачі отримують повідомлення про блокування акаунта при спробі увійти у свій обліковий запис

У роботі соціальної мережі Instagram у понеділок, 31 жовтня, стався глобальний збій, в результаті якого видаляються акаунти тисячі користувачів. Про це повідомляє Sky News.

«Ми знаємо, що деякі з вас мають проблеми з доступом до свого облікового запису Instagram. Ми розглядаємо це питання і просимо вибачення за незручності», – заявили в компанії.

Зазначається, що тисячі користувачів отримують повідомлення про блокування акаунта при спробі увійти у свій обліковий запис.

На екрані з'являється повідомлення «Ми призупинили ваш обліковий запис 31 жовтня 2022 року». При цьому користувачі мають 30 днів, щоб оскаржити рішення про блокування акаунту в соцмережі.

Також є інформація про зменшення кількості підписників у найбільш популярних користувачів соцмережі.

Нагадаємо, у різних країнах світу 25 жовтня спостерігаються проблеми із роботою популярного месенджера WhatsApp. Користувачі скаржилися на неможливість відправити повідомлення, а також проблеми при підключенні до сервера та в роботі програми та сайту.