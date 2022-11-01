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Глобальний збій. Тисячі користувачів Instagram залишилися без акаунтів

Альона Боженко
glavcom.ua
Глобальний збій. Тисячі користувачів Instagram залишилися без акаунтів
Instagram видаляє акаунти через глобальний збій
фото ілюстративне

Користувачі отримують повідомлення про блокування акаунта при спробі увійти у свій обліковий запис

У роботі соціальної мережі Instagram у понеділок, 31 жовтня, стався глобальний збій, в результаті якого видаляються акаунти тисячі користувачів. Про це повідомляє Sky News.

«Ми знаємо, що деякі з вас мають проблеми з доступом до свого облікового запису Instagram. Ми розглядаємо це питання і просимо вибачення за незручності», – заявили в компанії.

Зазначається, що тисячі користувачів отримують повідомлення про блокування акаунта при спробі увійти у свій обліковий запис.

На екрані з'являється повідомлення «Ми призупинили ваш обліковий запис 31 жовтня 2022 року». При цьому користувачі мають 30 днів, щоб оскаржити рішення про блокування акаунту в соцмережі.

Також є інформація про зменшення кількості підписників у найбільш популярних користувачів соцмережі.

Нагадаємо, у різних країнах світу 25 жовтня спостерігаються проблеми із роботою популярного месенджера WhatsApp. Користувачі скаржилися на неможливість відправити повідомлення, а також проблеми при підключенні до сервера та в роботі програми та сайту.

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Теги: соціальні мережі Instagram

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