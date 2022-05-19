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    Керівництво Facebook та Instagram обіцяє рідше блокувати українців

    Соціальні мережі Facebook та Instagram почнуть рідше блокувати український контент - Керівництво Facebook та Instagram обіцяє рідше блокувати українців
    Соціальні мережі Facebook та Instagram почнуть рідше блокувати український контент
    скріншот із facebook

    Ще більше людей у всьому світі зможе дізнатися, що відбувається у нашій країні

    Віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров провів зустріч з президентом з глобальних питань компанії Meta Ніком Клеггом. Одним з результатів цієї зустрічі стало те, що соціальні мережі Facebook та Instagram почнуть рідше блокувати український контент, розповів Федоров у Telegram.

    «Говорили про співпрацю, про ситуацію з блокуванням українських медіа у Facebook у Instagram, українських блогерів, про блокування контенту батальйону «Азов». Багато рішень вже зроблено, багато рішень буде прийнято вже найближчим часом. Ми продовжимо нашу співпрацю – впевнений, що блокувань контенту буде менше, і більше людей у всьому світі знатимуть, що насправді відбувається у нашій країні», – заявив міністр.

    Нагадаємо, Facebook та Instagram блокували хештеги, пов'язані з військовими злочинами російських військ, скоєних у Бучі та інших містах Київської області. У Meta це пояснили роботою автоматичної системи та обіцяли виправити ситуацію.

    А ось нещодавно окупанти заблокували мешканцям ОРДЛО Facebook та Instagram.

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    Теги: росія окупанти війна Азов Україна Facebook Telegram Twitter соціальні мережі Instagram Михайло Федоров окупація Meta #stoprussia
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    Керівництво Facebook та Instagram обіцяє рідше блокувати українців