Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Facebook та Instagram здатні шпигувати за користувачами 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Facebook та Instagram здатні шпигувати за користувачами 
Браузери вставляють JavaScript-код у відвідувані вебсайти
фото з відкритих джерел

Соцмережі можуть відстежувати активність через вбудований у їхні додатки браузер 

Компанія Meta – власниця соцмереж Facebook та Instagram – може відстежувати активність користувачів цих мереж через вбудований у їхні додатки веббраузер. Про це повідомляє Engadget. 

Ексінженер Google Фелікс Краузе виявив, що ці браузери вставляють JavaScript-код у кожен відвідуваний вебсайт, що дозволяє додаткам потенційно відстежувати поведінку користувачів на них.

«Програма Instagram вставляє свій код відстеження на кожен вебсайт, який відображається, в тому числі під час натискання реклами, дозволяючи відстежувати всі взаємодії користувачів, як-от кожну натиснуту кнопку та посилання, виділений текст, скріншоти, а також будь-які введені форми, як-от паролі, адреси та номери кредитних карток», – сказав Краузе. 

«Код дозволяє нам агрегувати дані користувачів перед тим, як використовувати їх для цільової реклами чи вимірювання... Для покупок, здійснених через веббраузер у програмі, ми вимагаємо згоди користувача на збереження платіжної інформації з метою автозаповнення», – заявили в Meta. 

При цьому Краузе зазначив, що Facebook не обов’язково використовує цей код для збору конфіденційних даних. Він також звернув увагу, що месенджер WhatsApp, який також належить Meta, при переході з нього, не вставляє на сайти згаданий код. 

Нагадаємо, компанія Meta обмежує доступ до публікацій та хештегів, які присвячені абортам.

Також раніше соцмережі компанії Meta, а саме Facebook та Instagram, почали приховувати повідомлення з хештегами #Bucha і #BuchaMassacre. Згодом компанія дала пояснення таким діям.

Читайте також:

Теги: Facebook Meta Instagram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Новий чат-бот Meta висміяв Цукерберга та розкритикував Facebook
Новий чат-бот Meta висміяв Цукерберга та розкритикував Facebook
9 серпня, 15:06
Компанія Meta обмежила доступ до публікацій про аборти
Компанія Meta обмежила доступ до публікацій про аборти
28 червня, 20:33
У кремлівському регуляторі заявили, що блокують соцмережі Instagram через заклики до насильства проти росіян, Меta тепер екстремісти
У РФ вже заблокували Instagram, Meta визнали екстремістами
11 березня, 16:50

HiTech

Facebook та Instagram здатні шпигувати за користувачами 
Facebook та Instagram здатні шпигувати за користувачами 
Новий чат-бот Meta висміяв Цукерберга та розкритикував Facebook
Новий чат-бот Meta висміяв Цукерберга та розкритикував Facebook
Уперше в історії: Facebook почав втрачати доходи
Уперше в історії: Facebook почав втрачати доходи
За рахунок нових технологій Україна може перевершити агресора по безпілотниках протягом року, – Володимир Яценко
За рахунок нових технологій Україна може перевершити агресора по безпілотниках протягом року, – Володимир Яценко
Метавсесвіт перепише історію людства: глава МЗС Кулеба та СЕО WhiteBIT Носов – про розвиток цифрового світу
Метавсесвіт перепише історію людства: глава МЗС Кулеба та СЕО WhiteBIT Носов – про розвиток цифрового світу
Tesla запускає віртуальні електростанції
Tesla запускає віртуальні електростанції

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
94K
Світ перевернувся: Данілов відреагував на засідання Радбезу ООН
51K
Курт Волкер пояснив, що зупинить початок Третьої світової
29K
Міноборони Британії повідомило, на що розраховував Путін у серпні 
24K
Кремль дав добро. ISW повідомив про знищення бригади, причетної до звірств у Бучі
22K
Волкер пояснив проросійські заяви Трампа і заспокоїв українців
20K
Російськомовна переселенка влаштувала мовний скандал у Львові (відео)

Новини

Розвідка США повідомила, скільки вояків щодня втрачає РФ на війні 
Сьогодні, 15:38
«Суд» над полоненими захисниками Маріуполя. Силові відомства зробили заяву
Сьогодні, 15:19
Окупанти залучають авіацію під час наступу на Донбасі – Генштаб
Сьогодні, 07:23
Зенітники збили два «Калібри» над Харківщиною (відео)
Вчора, 17:28
Чи причетна Україна до вибухів поблизу Сак: відповідь Міноборони і Генштабу 
Вчора, 17:14
РФ готує провокацію проти Зеленського: хочуть дискредитувати його в Європі
Вчора, 16:59

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту