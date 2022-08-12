Facebook та Instagram здатні шпигувати за користувачами 

Соцмережі можуть відстежувати активність через вбудований у їхні додатки браузер

Компанія Meta – власниця соцмереж Facebook та Instagram – може відстежувати активність користувачів цих мереж через вбудований у їхні додатки веббраузер. Про це повідомляє Engadget.

Ексінженер Google Фелікс Краузе виявив, що ці браузери вставляють JavaScript-код у кожен відвідуваний вебсайт, що дозволяє додаткам потенційно відстежувати поведінку користувачів на них.

«Програма Instagram вставляє свій код відстеження на кожен вебсайт, який відображається, в тому числі під час натискання реклами, дозволяючи відстежувати всі взаємодії користувачів, як-от кожну натиснуту кнопку та посилання, виділений текст, скріншоти, а також будь-які введені форми, як-от паролі, адреси та номери кредитних карток», – сказав Краузе.

«Код дозволяє нам агрегувати дані користувачів перед тим, як використовувати їх для цільової реклами чи вимірювання... Для покупок, здійснених через веббраузер у програмі, ми вимагаємо згоди користувача на збереження платіжної інформації з метою автозаповнення», – заявили в Meta.

При цьому Краузе зазначив, що Facebook не обов’язково використовує цей код для збору конфіденційних даних. Він також звернув увагу, що месенджер WhatsApp, який також належить Meta, при переході з нього, не вставляє на сайти згаданий код.

Нагадаємо, компанія Meta обмежує доступ до публікацій та хештегів, які присвячені абортам.

Також раніше соцмережі компанії Meta, а саме Facebook та Instagram, почали приховувати повідомлення з хештегами #Bucha і #BuchaMassacre. Згодом компанія дала пояснення таким діям.