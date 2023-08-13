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Ірак зняв обмеження на використання Telegram: названо причину

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ірак зняв обмеження на використання Telegram: названо причину
На початку серпня міністерство зв'язку Іраку заявило, що заблокувало Telegram з міркувань національної безпеки
фото з відкритих джерел

Рішення про розблокування ухвалене після того, як компанія, яка володіє платформою, відреагувала на вимоги органів безпеки

Влада Іраку прийняла рішення зняти заборону на роботу месенджера Telegram у країні. Раніше його було заблоковано з міркувань нацбезпеки. Про це пише Reuters.

Повідомляється, що рішення про розблокування ухвалене після того, як компанія, яка володіє платформою, відреагувала на вимоги органів безпеки, які закликали компанію розкрити організації, які допустили витік цих громадян.

Раніше Telegram не відреагував на запит міністерства телекомунікацій про закриття платформ, які призводять до витоку даних державних установ та персональних даних громадян. Про це міністерство повідомило минулого тижня. Наразі, згідно з його заявою, компанія висловила повну готовність до спілкування з відповідними органами влади.

Нагадаємо, на початку серпня міністерство зв'язку Іраку заявило, що заблокувало програму для обміну повідомленнями Telegram з міркувань національної безпеки та з метою збереження цілісності особистих даних користувачів, які нібито не були правильно оброблені.

Повідомлялося, що деякі канали містять велику кількість персональних даних, включаючи імена, адреси та сімейні зв'язки іракців.

До слова, російським чиновникам та парламентарям почали видавати вітчизняні смартфони на операційній системі «Аврора» після відмови від iPhone.

Теги: Telegram Ірак соцмережі нацбезпека

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