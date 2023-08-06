Список експертів здорової людини

«А хто ж, якщо не Жданов?»

Дослідження Текстів «Топ найпопулярніших «експертів» у ютубі: від всюдисущого Жданова до «хороших росіян» викликало чималий резонанс у медіапросторі.

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У відповідь на розголос після нашої публікації експертка з інформаційної гігієни, авторка просвітницької ініціативи «Як не стати овочем» Оксана Мороз нагадала список військових експертів, який восени склав Дмитро Лиховій. Він головний редактор «Новинарні» (медіа, яке спеціалізується на військовій тематиці) і військовий у запасі.

«Цей перелік невичерпний і суб’єктивний, але допомагає відкривати для себе тему війни та армії з різних експертних сторін (підкреслю – різних).

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І так, це не рейтинг, а саме список.

І так, тут є різні люди, з різною експертизою, аналітикою й поінформованістю, проте разом вони дають досить повну картину», – наголосила Мороз.

Список експертів, справді обізнаних на своїй тематиці