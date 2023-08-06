Головна Дайджест ЗМІ
search button user button menu button

Список експертів здорової людини

Детектор медіа
glavcom.ua
Список експертів здорової людини

«А хто ж, якщо не Жданов?»

Дослідження Текстів «Топ найпопулярніших «експертів» у ютубі: від всюдисущого Жданова до «хороших росіян» викликало чималий резонанс у медіапросторі.

У відповідь на розголос після нашої публікації експертка з інформаційної гігієни, авторка просвітницької ініціативи «Як не стати овочем» Оксана Мороз нагадала список військових експертів, який восени склав Дмитро Лиховій. Він головний редактор «Новинарні» (медіа, яке спеціалізується на військовій тематиці) і військовий у запасі.

«Цей перелік невичерпний і суб’єктивний, але допомагає відкривати для себе тему війни та армії з різних експертних сторін (підкреслю – різних).

І так, це не рейтинг, а саме список.

І так, тут є різні люди, з різною експертизою, аналітикою й поінформованістю, проте разом вони дають досить повну картину», – наголосила Мороз.

Список експертів, справді обізнаних на своїй тематиці

  • Тарас Чмут – голова фонду «Повернись живим», учасник АТО, засновник Мілітарного порталу, головний експерт подкасту «Фронтова поплава»
  • Антон Муравейник – керівник аналітичного відділу фонду «Повернись живим», учасник АТО, «начальник розвідки» в подкасті «Фронтова поплава»
  • Євген Дикий – політичний і військовий аналітик, ветеран АТО, колишній командир роти в батальйоні «Айдар» (2014), керівник НАНЦ
  • Костянтин Машовець – координатор групи «Інформаційний спротив», експерт ЦВПД, учасник АТО, полковник запасу ЗСУ
  • Віктор Кевлюк – експерт Центру оборонних стратегій, полковник запасу ЗСУ, колишній Начальник цивільно-військового співробітництва об'єднаного Оперативного штабу ЗСУ
  • Олександр Коваленко – воєнно-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив»
  • Кирило Данильченко «Ронін» – військовий оглядач
  • Микола Бєлєсков – аналітик Національного інституту стратегічних досліджень
  • Сергій Грабський – військовий коментатор, полковник у запасі ЗСУ, співзасновник ГО «Союз учасників миротворчих операцій»
  • Андрій Риженко – експерт Центру оборонних стратегій, капітан 1-го рангу запасу ЗСУ, заступник начальника штабу ВМС України
  • Сергій Згурець – експерт з питань озброєнь і військової техніки, редактор Defense express
  • Юрій Бутусов – журналіст (Оксана Мороз зауважує, що у Юрія є «неоднозначні» дописи та коментарі. «Але це не забирає у нього експертизу та поінформованість. Саме на основі цього Дмитро і формував список», – пояснює медіаекспертка. Ми в Текстах також пам'ятаємо, як під час першої фази війни в 2014-15 роках війни Бутусов всіляко хвалив бездарного генерала Руслана Хомчака, протиставляючи його тодішньому начальнику Генштабу Віктору Муженку).
Джерело
Теги: війна інформаційна війна соцмережі

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відсутність ефективної координації між різними рівнями командування української армії є серйозною проблемою
Британський експерт сказав, яка головна проблема української армії
Сьогодні, 07:52
Найпопулярнішим гостем всіх ефірів і експертом за кількістю відео, їх тривалістю, загальною кількістю переглядів з великим відривом є військовий аналітик Олег Жданов
Про «воєнних експертів», які не мають жодного стосунку до нинішньої війни
4 серпня, 10:27
Є відразу кілька варіантів переможного для України бою
Експерти розкрили, за якого сценарію контрнаступ ЗСУ буде успішним
4 серпня, 07:49

Дайджест ЗМІ

Список експертів здорової людини
Список експертів здорової людини
Переворот у Нігері: Африка стає вкрай проблемним регіоном
Переворот у Нігері: Африка стає вкрай проблемним регіоном
Перспективи звільнення Криму – чи справді питання знову доводиться відкладати
Перспективи звільнення Криму – чи справді питання знову доводиться відкладати
Гібридна поразка Москви: чому УПЦ МП програла битву за уми українців
Гібридна поразка Москви: чому УПЦ МП програла битву за уми українців
Чому варто розблокувати порти України для всіх видів товарів
Чому варто розблокувати порти України для всіх видів товарів
«Українські військові перепродають автомобілі». Огляд російської дезінформації
«Українські військові перепродають автомобілі». Огляд російської дезінформації

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
77K
Ракетна атака: у Хмельницькій та Житомирській областях пролунали вибухи
47K
The Economist про український контрнаступ: Приготуйтеся до довгої дороги
24K
Військком-хабарник на фронті. Що не так з цією ситуацією
21K
Контрнаступ: ISW назвав напрямок, де ЗСУ провели контрнаступальну операцію
14K
Паніка та істерика у Криму: окупаційна влада терміново евакуює туристів з пляжів
14K
Ракетна небезпека: скільки «Калібрів» готові вдарити по Україні

Новини

Спека, подекуди град і шквали: прогноз погоди на 6 серпня
Сьогодні, 04:56
В Україні оголошувалася повітряна тривога через ракетну небезпеку
Сьогодні, 01:45
6 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
The Economist про український контрнаступ: Приготуйтеся до довгої дороги
Вчора, 11:36
Малюк підтвердив: атака на кораблі РФ – спецоперації України
Вчора, 09:48
ЗМІ: Підрив російського танкера був спецоперацією СБУ та ВМС
Вчора, 08:54

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту