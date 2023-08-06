Список експертів здорової людини
«А хто ж, якщо не Жданов?»
Дослідження Текстів «Топ найпопулярніших «експертів» у ютубі: від всюдисущого Жданова до «хороших росіян» викликало чималий резонанс у медіапросторі.
У відповідь на розголос після нашої публікації експертка з інформаційної гігієни, авторка просвітницької ініціативи «Як не стати овочем» Оксана Мороз нагадала список військових експертів, який восени склав Дмитро Лиховій. Він головний редактор «Новинарні» (медіа, яке спеціалізується на військовій тематиці) і військовий у запасі.
«Цей перелік невичерпний і суб’єктивний, але допомагає відкривати для себе тему війни та армії з різних експертних сторін (підкреслю – різних).
І так, це не рейтинг, а саме список.
І так, тут є різні люди, з різною експертизою, аналітикою й поінформованістю, проте разом вони дають досить повну картину», – наголосила Мороз.
Список експертів, справді обізнаних на своїй тематиці
- Тарас Чмут – голова фонду «Повернись живим», учасник АТО, засновник Мілітарного порталу, головний експерт подкасту «Фронтова поплава»
- Антон Муравейник – керівник аналітичного відділу фонду «Повернись живим», учасник АТО, «начальник розвідки» в подкасті «Фронтова поплава»
- Євген Дикий – політичний і військовий аналітик, ветеран АТО, колишній командир роти в батальйоні «Айдар» (2014), керівник НАНЦ
- Костянтин Машовець – координатор групи «Інформаційний спротив», експерт ЦВПД, учасник АТО, полковник запасу ЗСУ
- Віктор Кевлюк – експерт Центру оборонних стратегій, полковник запасу ЗСУ, колишній Начальник цивільно-військового співробітництва об'єднаного Оперативного штабу ЗСУ
- Олександр Коваленко – воєнно-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив»
- Кирило Данильченко «Ронін» – військовий оглядач
- Микола Бєлєсков – аналітик Національного інституту стратегічних досліджень
- Сергій Грабський – військовий коментатор, полковник у запасі ЗСУ, співзасновник ГО «Союз учасників миротворчих операцій»
- Андрій Риженко – експерт Центру оборонних стратегій, капітан 1-го рангу запасу ЗСУ, заступник начальника штабу ВМС України
- Сергій Згурець – експерт з питань озброєнь і військової техніки, редактор Defense express
- Юрій Бутусов – журналіст (Оксана Мороз зауважує, що у Юрія є «неоднозначні» дописи та коментарі. «Але це не забирає у нього експертизу та поінформованість. Саме на основі цього Дмитро і формував список», – пояснює медіаекспертка. Ми в Текстах також пам'ятаємо, як під час першої фази війни в 2014-15 роках війни Бутусов всіляко хвалив бездарного генерала Руслана Хомчака, протиставляючи його тодішньому начальнику Генштабу Віктору Муженку).
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