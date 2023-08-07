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В Іраку заблоковано Telegram

Оксана Воронцова
glavcom.ua
В Іраку заблоковано Telegram
Telegram поширений навіть у деяких іракських урядовців
фото з відкритих джерел

Telegram частково використовується проіранськими бойовиками

6 серпня влада Іраку заявила, що заблокувала мережу Telegram через питання «національної безпеки та захисту особистих даних громадян». Про це написало державне інформаційне агентство Іраку INA з посиланням на міністерство звʼязку країни.

Органи державної влади безуспішно просили компанію, що стоїть за мережею, співпрацювати в блокуванні каналів, які поширювали особисті дані.

Telegram дуже поширений в Іраку – навіть у деяких урядовців. Державне інформаційне агентство INA має там 260 тисяч підписників. Застосунок також частково використовується проіранськими бойовиками. У деяких випадках імена або інші особисті дані представників сил безпеки поширювалися в каналах Telegram, як це було після жорстоких заворушень в Іраку восени 2021 року.

Угруповання «Ісламська держава», яке колись домінувало на великих територіях Іраку та в сусідній Сирії, також поширює повідомлення через Telegram.

До слова, нещодавно Міноборони України закликало адміністраторів українських Telegram-каналів не викладати новини з передової день в день, адже їх читають окупанти та після цього б'ють по позиціях наших бійців.

Також стало відомо, хто з нардепів найбільше піарить себе у Telegram

Теги: Ірак Ісламська держава Telegram безпека

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