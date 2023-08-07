Вибух у багатоповерхівці Полтави, загибель екснардепа на фронті: головне за ніч

Ввечері 6 серпня в Полтаві стався вибух в багатоквартирному будинку

Ввечері 6 серпня в Полтаві стався вибух в багатоквартирному будинку, за попередньою інформацією, через витік газу. На війні на Запорізькому напрямку загинув колишній народний депутат IV скликання Сергій Слабенко. Китай запросив Борреля до Пекіна. Європейські посадовці оцінили участь Китаю на саміті у Саудівській Аравії. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 7 серпня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Вибух у багатоповерхівці Полтави

Ввечері 6 серпня в Полтаві стався вибух в багатоквартирному будинку, за попередньою інформацією, через витік газу. Про це повідомляє «Суспільне.Полтава».

За словами речника ГУ ДСНС Полтавської області Віталія Шкаревського, наразі працюють рятувальники та поліція на місці події. Двох постраждалих госпіталізували до лікарні.

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Загибель екснардепа на фронті

На війні на Запорізькому напрямку загинув колишній народний депутат IV скликання Сергій Слабенко. Про це повідомляє Telegram-канал Верховної ради.

Колишній народний депутат України (2002-2006 рр.) був головою підкомітету з питань діяльності судів, судочинства та судово-правової реформи Комітету Верховної Ради України з питань правової політики.

Із 2006 по 2009 працював заступником голови Атестаційної палати Волинської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, а з 2015 по 2020 рік – був депутатом Волинської обласної ради, член постійної комісії з питань використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

Китай знову запросив Борреля до Пекіна

Міністр закордонних справ Китаю Ван І запросив головного дипломата Європейського Союзу Жозепа Борреля та його делегацію з візитом восени після того, як Пекін відклав попередній візит. Про це повідомляє Bloomberg.

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У МЗС Китаю заявили, що візит Борреля дасть змогу провести підготовку до саміту лідерів, який відбудеться цього року.

Зазначається, що політики провели телефонну розмову.

Європейські посадовці оцінили участь Китаю на саміті у Саудівській Аравії

Європейські посадовці позитивно оцінили активну участь Китаю у зустрічі радників лідерів держав щодо української Формули миру, яка відбулася в Джидді. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на європейських посадовців.

За словами європейських посадовців, Китай дав зрозуміти, що готовий брати участь у подальших міжнародних переговорах щодо врегулювання війни в Україні.

Один з європейських дипломатів заявив, що Китай «проявляє конструктивну позицію» і «намагається продемонструвати, що він відрізняється від Росії».

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«Сама присутність Китаю свідчить про те, що Росія все більше і більше ізолюється», - додав він.

Банкова відреагувала на заяву Росії про переговори з Україною

Кремль зовсім неправильно оцінює свої перспективи щодо переговорів з Україною. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

За його словами, будь-які «політико-дипломатичні» формати з участю Росії не можуть бути використані. Замість цього, військова контроперація, спрямована на відновлення цілісності території України, примус Росії дотримуватись норм міжнародного права та забезпечення масштабних виплат за військові злочини, буде продовжена.

Подоляк підкреслив, що тільки значні тактичні поразки Росії на фронті можуть мати явний вплив на нинішню російську політичну еліту.

До слова, триває 530-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 50 бойових зіткнень.