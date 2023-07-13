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Російська пропаганда добралася до дітей із синдромом Дауна

Євгеній Гладун
glavcom.ua
Російська пропаганда добралася до дітей із синдромом Дауна
Пропагандистська акція в одній із російськіх шкіл
фото з відкритих джерел

Організація «Время перемен» отримала кошти на постановку «патріотичних вистав»

Російський фонд президентських грантів підтримав проєкт просування «патріотичних цінностей» для дітей із розумовою відсталістю. Про це повідомив Telegram канал «Можем объяснить».

Організації «Время перемен» на постановку патріотичних вистав, «вшанування ветеранів» і підтримку окупованих територій було видано 1,9 млн рублів.

Російська пропаганда добралася до дітей із синдромом Дауна фото 1
фото із соцмереж

«Ці заходи допоможуть дітям відчути причетність до боротьби за свою незалежність, яку вела наша країна в роки Великої Вітчизняної війни та яку веде зараз», – ідеться в описі проєкту.

Ззаначимо, що у березні громадська приймальня «Единой России» також організувала майстер-клас із виготовлення окопних свічок для дітей із ДЦП зі школи №584

Нагадаємо, РФ заборонила своїм держслужбовцям користуватися телефонами відомої американської компанії IPhone.

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Теги: росія пропаганда освіта війна Telegram

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