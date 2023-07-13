Російська пропаганда добралася до дітей із синдромом Дауна
Організація «Время перемен» отримала кошти на постановку «патріотичних вистав»
Російський фонд президентських грантів підтримав проєкт просування «патріотичних цінностей» для дітей із розумовою відсталістю. Про це повідомив Telegram канал «Можем объяснить».
Організації «Время перемен» на постановку патріотичних вистав, «вшанування ветеранів» і підтримку окупованих територій було видано 1,9 млн рублів.
«Ці заходи допоможуть дітям відчути причетність до боротьби за свою незалежність, яку вела наша країна в роки Великої Вітчизняної війни та яку веде зараз», – ідеться в описі проєкту.
Ззаначимо, що у березні громадська приймальня «Единой России» також організувала майстер-клас із виготовлення окопних свічок для дітей із ДЦП зі школи №584
Нагадаємо, РФ заборонила своїм держслужбовцям користуватися телефонами відомої американської компанії IPhone.
Коментарі — 0