Організація «Время перемен» отримала кошти на постановку «патріотичних вистав»

Російський фонд президентських грантів підтримав проєкт просування «патріотичних цінностей» для дітей із розумовою відсталістю. Про це повідомив Telegram канал «Можем объяснить».

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Організації «Время перемен» на постановку патріотичних вистав, «вшанування ветеранів» і підтримку окупованих територій було видано 1,9 млн рублів.

фото із соцмереж

«Ці заходи допоможуть дітям відчути причетність до боротьби за свою незалежність, яку вела наша країна в роки Великої Вітчизняної війни та яку веде зараз», – ідеться в описі проєкту.

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Ззаначимо, що у березні громадська приймальня «Единой России» також організувала майстер-клас із виготовлення окопних свічок для дітей із ДЦП зі школи №584

Нагадаємо, РФ заборонила своїм держслужбовцям користуватися телефонами відомої американської компанії IPhone.