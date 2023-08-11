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Російським чиновникам заборонять користуватись iPhonе. Яку альтернативу вигадав Кремль

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Російським чиновникам заборонять користуватись iPhonе. Яку альтернативу вигадав Кремль
Росія хоче заборонити популярні смартфони
фото з відкритих джерел

Чиновників з РФ змушують переходити на користування смартфонами на російській операційній системі «Аврора»

Російським чиновникам та парламентарям почали видавати вітчизняні смартфони на операційній системі «Аврора» після відмови від iPhone. Про це пишуть «Ізвестія» із посиланням на джерело в одному з держорганів.

Зокрема, кілька десятків таких апаратів було поставлено до Ради Федерації. За словами джерела, найближчим часом передбачається протестувати роботу гаджетів і, якщо експеримент пройде успішно, представникам влади продовжать роздавати смартфони.

«На перших порах користувачами апаратів, швидше за все, стануть сенатори та їх помічники, а також групи співробітників апарату Ради Федерації, які регулярно взаємодіють один з одним для вирішення своїх функціональних завдань», – зазначає джерело.

За словами співрозмовника в Раді Федерацій, для тестування у верхній палаті парламенту взяли два типи пристроїв – планшет та смартфон. «Говорити про перші підсумки тестування передчасно – необхідно оцінити їх основні функції та провести тести супутніх програмних продуктів», – додав він.

У тестуванні беруть участь кілька російських брендів. Розробник операційної системи «Аврора», компанія «Відкрита мобільна платформа» відмовилася коментувати постачання апаратів до держустанов.

«Наша компанія готова допомогти замовникам перейти з американських смартфонів на вітчизняну мобільну екосистему. Останнім часом цей процес активізувався, зростає застосування пристроїв на «Аврорі»», – заявили у «Ростелекомі».

Державні органи почали вводити заборони на використання техніки Apple після того, як ФСБ звинуватила американську корпорацію у навмисному зараженні мобільних пристроїв російських дипломатів та стеженні за ними. У Apple спростували це.

Наразі заборону на використання iPhone ввели в адміністрації президента, Мінцифри, Мінпромторгу та «Ростеху». Про плани заборонити iPhone для ведення робочого листування повідомляли також у Мінфіні та Міненерго.

У свою чергу, підвідомчий Роскомнагляду ФГУП «Головний радіочастотний центр» вирішив протестувати пристрої Apple на можливість їх відключення в Росії. Таким чином відомство може підводити технічне обґрунтування під заборону використання гаджетів Apple у держвідомствах «через можливе стеження за користувачами», сказав генеральний директор компанії «Кіберполігон» Лука Сафонов.

Нагадаємо, Федеральна служба безпеки РФ нібито помітила аномальну активність в смартфонах американського бренду Apple. Служба стверджує, нібито через ці телефони США проводили розвідувальну операцію на території Росії. Цю інформацію повідомляють росЗМІ.

За даними наведеними спецслужбою, під вплив шкідливого програмного забезпечення нібито потрапили не тільки iPhone у РФ, а й смартфони, які знаходяться на території країн НАТО, Ізраілю, Сирійська Арабська Республіка та КНР. Але жодних доказів, або прикладів роботи ФСБ не надала. Проте запевнили, що політика конфіденційності Apple не відповідає дійсності.

На думку ФСБ, компанія Тіма Кука дає американським спецслужбам широкий спектр можливостей для контролю людей, які цікаві Білому дому. Звісно жодних доказів Росія не надала, мовляв, повірте нам на слово.

Російські ЗМІ повідомляють, що в березні цього року, працівникам адміністрації президента Росії наказали перестати користуватись iPhone. На думку Кремля, через ці телефони західні спецслужби можуть дізнаватись секретну інформацію. Замість телефонів Aplle, працівникам пропонують китайські аналоги на android, або на російській операційній системі «Аврора».

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Теги: росія Apple смартфон

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