Путін ухвалив рішення ліквідувати ПВК «Вагнер»

Наразі триває процес поділу «Вагнера»

У Росії остаточно ліквідували неофіційне збройне формування ПВК «Вагнера». Про це повідомляє Telegram-канал «Можемо пояснити».

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Джерело видання, близьке до адміністрації президента, повідомило, що рішення про ліквідацію «Вагнера» в Росії - остаточне і прийняте особисто російським диктатором Володимиром Путіним.

«Вагнерів у Росії не буде – таке рішення головного. У Молькіно їх теж не буде, там залишаться контрактники Міноборони та бійці інших ПВК», – сказав він.

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Один із найманців ПВК повідомив, що наразі триває процес поділу «Вагнера». Російська влада пропонує всім укласти контракти з міноборони.

За його словами, з тих, хто визначився – більшість вирішила піти у підпорядкування до міністра оборони Сергія Шойгу. А ветеран «Вагнера», який понад п'ять років воює в ПВК, заявив, що з Пригожиним залишилися «найдосвідченіші його піхотинці, яких під крило міноборони ніхто брати не збирається».

Видання повідомляє, що в РФ припинили набір у ПВК «Вагнера». Більшість телефонів компанії для вербування нових вояків недоступні. А більшість груп у соцмережі «ВКонтакті», присвячених «ПВК Вагнер», заблоковані на вимогу Генпрокуратури.

Як пише телеграм, ще один ветеран ПВК повідомив, що кілька сотень бійців «Вагнера» вже перебувають у Білорусі, але вони практично обеззброєні. «Вони справді здали техніку міноборони. Не всю, але відсотків 90 – точно», – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, державна прикордонна служба України підтверджує появу в Білорусі окремих груп ПВК «Вагнер». Наразі прикордонники фіксують рухи російських найманців.