Компанія Microsoft заявила про відновлення роботи сервісів після масштабного збою

Збій виник через проблему, що з’явилася під час попереднього розширення пропускної здатності мережі

Компанія пояснила, що інцидент був спричинений технічною проблемою

Компанія Microsoft повідомила про повне відновлення роботи сервісів Teams, Outlook, Copilot та інших додатків після збою, який тривав понад добу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву компанії.

«Ми глибоко просимо вибачення за незручності, які цей інцидент спричинив нашим клієнтам та партнерам. Ми усвідомлюємо, що вони довіряють нашим послугам, і ставимося до цієї відповідальності надзвичайно серйозно. Наразі ми спостерігаємо загальне відновлення та стабілізацію роботи всіх наших сервісів», – йдеться у повідомленні.

Компанія пояснила, що інцидент був спричинений технічною проблемою, яка не пов’язана з кіберзагрозами, штучним інтелектом чи агентами. За її словами, збій виник через проблему, що з’явилася під час попереднього розширення пропускної здатності мережі та проявилася після нещодавніх мережевих змін. Компанія додала, що основну причину несправності вже усунуто, а відновлення роботи сервісів для решти клієнтів і регіонів триває.

«З огляду на масштаби попиту ми відновлювали послуги поступово, перевіряючи їхню стабільність на кожному етапі. Хоча це зайняло більше часу, це допомогло забезпечити стабільне відновлення. Ми надамо повний звіт про інцидент після завершення нашого аналізу», – додається у заяві.

Нагадаємо, 13 листопада у роботі сервісів корпорації Microsoft стався масштабний глобальний збій. Він торкнувся державних установ в Австралії, Японії та США, а також таких компаній, як OpenAI та Anthropic.