Росія заявила про самогубство харківської вчительки, яку три місяці утримували в СІЗО
44-річну Олександру Казаровицьку затримали в окупованому Криму через листування з українським волонтером
У СІЗО Сімферополя померла 44-річна Олександра Казаровицька – викладачка англійської мови, директорка та співзасновниця харківської мовної школи «Професіонал». Російська окупаційна влада заявила, що жінка нібито наклала на себе руки. Водночас її колеги та близькі відкидають цю версію і припускають, що вона могла загинути внаслідок убивства або катувань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву її колег.
Влітку 2026 року жінка приїхала до окупованого Криму, щоб допомогти батькам продати квартиру в Севастополі та перевезти їх до Туреччини. Однак невдовзі після прибуття її затримали російські силовики. Причиною, за наявною інформацією, стало листування з українським волонтером, яке виявили в її телефоні.
Після затримання Казаровицьку три місяці утримували в одиночній камері в очікуванні суду.
25 жовтня 2026 року жінка померла. Окупаційна влада стверджує, що причиною смерті стало самогубство. Проте колеги та близькі Олександри не погоджуються з таким поясненням і заявляють про можливе вбивство або смерть унаслідок катувань.
4 листопада Олександру Казаровицьку поховали в Севастополі. У Харкові в неї залишилися чоловік і донька.
Варто нагадати, що у Москві апеляційний суд залишив чинним вирок 70-річній мешканці Запорізької області Світлані Лой, яку російські суди переслідують за підтримку Збройних сил України. Перед оголошенням рішення жінка заспівала «Пісню про рушник», відому за першими словами «Рідна мати моя».
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