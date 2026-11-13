Головна Техно Телеком
search button user button menu button
1724-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Стався масштабний збій у сервісах Microsoft

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Стався масштабний збій у сервісах Microsoft
Збій торкнувся державних установ в Австралії, Японії та США
фото: АР

Компанія Microsoft зазначила, що внесла корективи до серверів, на яких виникли проблеми

Сьогодні, 13 листопада, у роботі сервісів корпорації Microsoft стався масштабний глобальний збій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Збій торкнувся державних установ в Австралії, Японії та США, а також таких компаній, як OpenAI та Anthropic. Це вже другий збій у роботі сервісів Microsoft 365 цього року, що викликає занепокоєння: повторювані збої можуть змусити корпоративних клієнтів засумніватися в надійності Microsoft.

У своєму останньому повідомленні компанія Microsoft зазначила, що внесла корективи до серверів, на яких виникли проблеми, однак це не призвело до стабільного відновлення роботи. За словами компанії, в регіонах, де були застосовані ці корективи, спостерігалося часткове відновлення роботи.

«Ми аналізуємо, які додаткові заходи можна вжити для підвищення загальної стабільності інфраструктури», – наголосила компанія.

Сервіс Downdetector, який відстежує перебої в роботі, зафіксував понад 18 тис. повідомлень про проблеми з Outlook у США о 23:30 за східним часом. Він також зафіксував перебої в роботі кількох сервісів Microsoft у Азійсько-Тихоокеанському регіоні, зокрема в Індії, Австралії та Японії, рано в п’ятницю за місцевим часом.

У найактивніший момент, близько 13:00 за східним часом у четвер, на сайті Downdetector було зареєстровано понад 130 тис. повідомлень про проблеми з Outlook у США. Перебої тривали приблизно 12 год. 

У повідомленні про стан роботи сервісу компанія Microsoft зазначила, що порушення торкнулося функцій сервісів Microsoft 365, які залежали від Exchange Online та електронної пошти, тоді як елементи, що не залежали від Exchange Online, продовжували працювати. 

Теги: Microsoft

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наразі триває розслідування
Хакери атакували німецьку компанію, яка постачає дрони Україні
Сьогодні, 09:31
Таяні не розкрив, які саме дані потрапили до рук кіберзлочинців, і не назвав конкретних виконавців атаки
Проросійські хакери «полюють» на очільника МЗС Італії: що стало причиною
7 листопада, 17:23
Про нову розсилку сповіщень повідомив дослідник кібербезпеки Костін Раю
Компанія Apple попередила користувачів iPhone у 99 країнах про хвилю шпигунських атак
3 листопада, 19:22
У 2026 році росыйський Beget забезпечував роботу від 400 до 700 тис. сайтів
Хакери атакували один із найбільших хостингів Росії: знищено дані сотень тисяч сайтів
3 листопада, 18:02
Британські фахівці прогнозують зростання кількості кібератак із використанням штучного інтелекту до 2028 року
Росія та Китай посилять кібератаки за допомогою ШІ до 2028 року
3 листопада, 11:45
Роботу сервісу вдалося повністю відновити протягом двох годин
Роботу застосунку «Повітряна тривога» повністю відновлено: чи стався витік даних
2 листопада, 17:32
У магазині Delhaize Shop & Go розміщено оголошення, в якому клієнтів повідомляють про те, що холодильники тимчасово не працюють
Кібератака на холодильники зачепила супермаркети по всій Європі
2 листопада, 17:15
У застосунку для Києва з'явилися попередження про радіаційну небезпеку, хімічну загрозу та вуличні бої
Українці отримали фейкові повідомлення про радіаційну та хімічну тривогу
1 листопада, 23:05
Кібератаки можуть дозволити зловмисникам отримати доступ до серверів і баз даних
Країни Європи відключають урядові сайти через загрозу кібератак – Reuters
21 жовтня, 20:45

Телеком

Стався масштабний збій у сервісах Microsoft
Стався масштабний збій у сервісах Microsoft
Хакери атакували німецьку компанію, яка постачає дрони Україні
Хакери атакували німецьку компанію, яка постачає дрони Україні
Нові обмеження Starshield для України паралізували виконання військових місій – Axios
Нові обмеження Starshield для України паралізували виконання військових місій – Axios
Засновник Nvidia Дженсен Хуанг пішов у відставку після 33 років керівництва
Засновник Nvidia Дженсен Хуанг пішов у відставку після 33 років керівництва
Google розпочав набір українців на безплатну програму з вивчення ШІ
Google розпочав набір українців на безплатну програму з вивчення ШІ
Працівники Google заявили про заборону говорити про ризики ШІ
Працівники Google заявили про заборону говорити про ризики ШІ

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
380K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 листопада: ситуація на фронті
160K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 листопада 2026
138K
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
129K
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
113K
Маєток під Києвом, який виставлено на продаж за $4 млн, належить колишньому топменеджеру «Газпрому»
104K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами

Новини

У РФ другий день поспіль вибухають авто: цього разу – у Москві
Сьогодні, 09:58
У Києві четверта від початку доби повітряна тривога тривала майже годину
Сьогодні, 09:22
Ціни в Україні знову зросли: Нацбанк назвав головні причини
Сьогодні, 06:06
Кремль поставив НАТО нову вимогу: що Москва хоче закріпити на папері
Сьогодні, 05:55
Зеленський зустрівся з командою Трампа, Рівне під атакою, у Росії палає НПЗ: головне за ніч 13 листопада
Сьогодні, 05:50
Руслан Олійник пояснив причини звільнення з Мінвідновлення
Сьогодні, 05:40

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua