Стався масштабний збій у сервісах Microsoft

Компанія Microsoft зазначила, що внесла корективи до серверів, на яких виникли проблеми

Сьогодні, 13 листопада, у роботі сервісів корпорації Microsoft стався масштабний глобальний збій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Збій торкнувся державних установ в Австралії, Японії та США, а також таких компаній, як OpenAI та Anthropic. Це вже другий збій у роботі сервісів Microsoft 365 цього року, що викликає занепокоєння: повторювані збої можуть змусити корпоративних клієнтів засумніватися в надійності Microsoft.

У своєму останньому повідомленні компанія Microsoft зазначила, що внесла корективи до серверів, на яких виникли проблеми, однак це не призвело до стабільного відновлення роботи. За словами компанії, в регіонах, де були застосовані ці корективи, спостерігалося часткове відновлення роботи.

«Ми аналізуємо, які додаткові заходи можна вжити для підвищення загальної стабільності інфраструктури», – наголосила компанія.

Сервіс Downdetector, який відстежує перебої в роботі, зафіксував понад 18 тис. повідомлень про проблеми з Outlook у США о 23:30 за східним часом. Він також зафіксував перебої в роботі кількох сервісів Microsoft у Азійсько-Тихоокеанському регіоні, зокрема в Індії, Австралії та Японії, рано в п’ятницю за місцевим часом.

У найактивніший момент, близько 13:00 за східним часом у четвер, на сайті Downdetector було зареєстровано понад 130 тис. повідомлень про проблеми з Outlook у США. Перебої тривали приблизно 12 год.

У повідомленні про стан роботи сервісу компанія Microsoft зазначила, що порушення торкнулося функцій сервісів Microsoft 365, які залежали від Exchange Online та електронної пошти, тоді як елементи, що не залежали від Exchange Online, продовжували працювати.