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Хто вкрав мільярд? Скандально відомий бізнесмен-власник пентхаусу з крокодилом оприлюднив звернення

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Хто вкрав мільярд? Скандально відомий бізнесмен-власник пентхаусу з крокодилом оприлюднив звернення
Бізнесмен стверджує, що загальна заборгованість перед його компаніями перевищує 1 млрд грн
фото: кадр з відео, Микола Калашник/Facebook

Міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України більше тижня не коментує скандал з будівництвом укриттів

Підприємець Владислав Соколов, компанії якого постачали металопрокат і брали участь у будівництві захисних споруд для енергетичних об’єктів Київської області, публічно звинуватив колишнього голову Київської обласної військової адміністрації, а нині міністра розвитку громад та територій Миколу Калашника у невиконанні фінансових домовленостей. Бізнесмен стверджує, що загальна заборгованість перед його компаніями перевищує 1 млрд грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву підприємця.

За словами Соколова, співпраця з Київською ОВА розпочалася в листопаді 2025 року. Його компанії долучилися до проєктування та монтажу фізичного захисту підстанцій у Нових Петрівцях і Бородянці. Підприємець стверджує, що роботи виконувалися у кілька змін і були завершені за три тижні, однак оплати за поставлені матеріали та виконані роботи він, за його словами, не отримав.

Мовляв, згодом Калашник залучав підрядників до інших термінових завдань у межах плану стійкості регіону. Серед них Соколов називає облаштування захисту когенераційних установок, габіонних конструкцій для підстанцій, турельних веж для військових, а також споруд для засобів радіоелектронної боротьби.

«Ми впоралися без авансових платежів з боку обласної адміністрації, без підписаних договорів – лише під чесне слово Калашника. До сьогоднішнього дня за все це не сплачено абсолютно нічого», – заявив бізнесмен.

Окремо Соколов розповів про проєкт захисту 26 підстанцій ПС-110, загальну вартість якого оцінив приблизно у 2,1 млрд грн. За його словами, постачальник металу отримав 160 млн грн авансу, але поставив матеріалів на 726 млн грн. Крім того, компанії, як стверджує підприємець, самостійно фінансували закупівлю бетону й обладнання та розрахунки із субпідрядниками.

Соколов також послався на дані Департаменту регіонального розвитку, за якими середня готовність об'єктів становила 59%, а рівень авансування – 36%. Різницю у фінансуванні він оцінив приблизно у 500 млн грн. Водночас підприємець заявив, що на 16 із 26 об'єктів готовність перевищувала 80%, але публічно увагу зосереджують переважно на двох проблемних спорудах – «Рось» та «Раток».

Крім фінансових претензій, бізнесмен заявив про тиск з боку правоохоронців. За його словами, 16 жовтня СБУ провела обшуки за місцем його проживання та роботи, під час яких вилучила майно й кошти. Соколов пов'язує ці дії з конфліктом навколо фінансування будівництва. Також він стверджує, що під час наради в міністерстві Калашник вимагав завершити роботи до 15 листопада власним коштом і попереджав про можливі кримінальні наслідки.

Водночас наведені підприємцем суми та обставини потребують документального підтвердження. Також немає публічної відповіді Миколи Калашника на конкретні звинувачення Соколова, котрий не з'являвся в медійному просторі з 6 листопада. Незалежного підтвердження існування заборгованості саме в заявленому розмірі також не наведено. 

Водночас, 9 листопада Руслан Олійник заявив про завершення роботи на посаді заступника міністра розвитку громад та територій. Це сталося після обшуків у справі про захист енергооб'єктів, однак сам Олійник не пов'язував своє рішення з цими слідчими діями.

Варто нагадати, що раніше ім'я Владислава Соколова фігурувало в публікаціях про його майно, зокрема помешкання з басейном і живим крокодилом. Також медіа повідомляли про кримінальне провадження щодо можливого завищення вартості металопродукції, яку постачали пов'язані з ним компанії.

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Теги: корупція в Україні корупція війна Київщина Микола Калашник

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