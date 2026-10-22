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Зеленський заявив, що вступ України до НАТО буде гарантією безпеки для Росії

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Зеленський заявив, що вступ України до НАТО буде гарантією безпеки для Росії
За словами Зеленського, питання членства України в НАТО слід розглядати з урахуванням безпекових інтересів усіх сторін
фото: кадр з відео

Президент наголосив, що українська армія важлива для Альянсу так само, як НАТО для захисту України

Президент Володимир Зеленський заявив, що вступ України до НАТО зробив би ситуацію безпечнішою не лише для України, а й для Росії. На його думку, членство України в Альянсі було б для Москви безпечнішим варіантом, ніж перебування України поза військовим блоком. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву українського лідера під час зустрічі з журналістами. 

«Я вважаю, що це, якщо чесно, і росіянам потрібно. Наш вступ до НАТО. Тому що для них це більше безпеки, ніж Україна поза НАТО. На мій особистий погляд», – заявив Зеленський.

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Вірогідно це було натяком, що членство України в НАТО накладає на країну певні зобов'язання перед іншими участнкиами військового блоку. Президент також наголосив, що українська армія важлива для НАТО так само, як сам Альянс – для безпеки України.

За словами Зеленського, питання членства України в НАТО слід розглядати з урахуванням безпекових інтересів усіх сторін. Водночас його заява відображає особисту оцінку президента щодо того, як вступ України до Альянсу міг би вплинути на безпеку в регіоні.

Варто нагадати, що Україна готова обговорювати альтернативи вступу до НАТО, однак лише за умови, що вони передбачатимуть рівноцінні гарантії безпеки з такою самою юридичною силою. 

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Теги: НАТО війна Володимир Зеленський Україна

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