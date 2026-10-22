Зеленський заявив, що вступ України до НАТО буде гарантією безпеки для Росії

Президент наголосив, що українська армія важлива для Альянсу так само, як НАТО для захисту України

Президент Володимир Зеленський заявив, що вступ України до НАТО зробив би ситуацію безпечнішою не лише для України, а й для Росії. На його думку, членство України в Альянсі було б для Москви безпечнішим варіантом, ніж перебування України поза військовим блоком. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву українського лідера під час зустрічі з журналістами.

«Я вважаю, що це, якщо чесно, і росіянам потрібно. Наш вступ до НАТО. Тому що для них це більше безпеки, ніж Україна поза НАТО. На мій особистий погляд», – заявив Зеленський.

Якщо Україна вступить до НАТО, для Росії це буде безпечніше, ніж якщо Україна залишиться поза Альянсом, - Зеленський Президент заявив, що українська армія важлива для НАТО так само, як і сам Альянс для безпеки України. «Я вважаю, що це, якщо чесно, потрібно й росіянам. Наше вступ до НАТО. Бо для них це більша безпека, ніж Україна поза НАТО. На мій особистий погляд», - додав він. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 22, 2026 Підписуйтесь на канал «Главкома» в X

Вірогідно це було натяком, що членство України в НАТО накладає на країну певні зобов'язання перед іншими участнкиами військового блоку. Президент також наголосив, що українська армія важлива для НАТО так само, як сам Альянс – для безпеки України.

За словами Зеленського, питання членства України в НАТО слід розглядати з урахуванням безпекових інтересів усіх сторін. Водночас його заява відображає особисту оцінку президента щодо того, як вступ України до Альянсу міг би вплинути на безпеку в регіоні.

Варто нагадати, що Україна готова обговорювати альтернативи вступу до НАТО, однак лише за умови, що вони передбачатимуть рівноцінні гарантії безпеки з такою самою юридичною силою.