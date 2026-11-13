Головна Думки вголос Віталій Шапран
search button user button menu button
1724-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст
Віталій Шапран Економічний експерт

Де взяти гроші на війну? Кремль забиратиме пенсійні накопичення росіян

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Російський уряд шукає додаткові кошти для фінансування дефіциту бюджету
фото: facebook.com/shapranv

Мінфін РФ просить допомогу у «мертвих душ»

Минулого тижня мінфін РФ взявся тестувати націоналізацію пенсійних накопичень росіян. Відомство розробило законопроєкт, за яким пенсійні накопичення (ПН) росіян конвертуються в програму довгострокових заощаджень (ПДЗ).

На першому етапі нововведення буде стосуватись «мертвих душ» – людей, які не приходять за своїми нарахуваннями, оскільки не знають про них або померли. Різниця між ПН та ПДЗ має велике значення для Мінфіну, оскільки дозволить йому спрямувати кошти росіян на купівлю довгострокових урядових облігацій (ОФЗ).

Після провалу аукціонів ОФЗ влітку, у вересні та жовтні, а також падіння ліквідності ринку, Мінфіну довелось піднімати дохідність по ОФЗ, щоб заманити на ринок більше покупців. Зростання дохідності не дало кардинального ефекту: попит на довгострокові ОФЗ навіть з-під палки ЦБР був дуже слабким. Тож тепер Мінфін РФ, щоб закрити дефіцит 2026 року, звернувся по допомогу до «мертвих душ».

Як це заведено в РФ, щоб народ не проводив паралелі з персонажами М.В. Гоголя, пенсії «мертвих душ» в російських ЗМІ політкоректно називають «пенсії мовчунів». Втім, містичний характер дій Мінфіну РФ – покористуватися грошами мертвих – від зміни назви не змінюється.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна бюджет росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Перший день тристоронніх переговорів відбувся 10 листопада
Другий день переговорів в Абу-Дабі. Умєров розкрив перші деталі
11 листопада, 10:57
Захисна арка Чорнобильської АЕС, пошкоджена російським безпілотником 14 лютого 2025 року
Влада Франції виділить ще €30 млн на ремонт захисної арки ЧАЕС
9 листопада, 19:14
Росіяни використали евакуацію з Олешків для перекидання військ
Журналісти Sky News показали, як росіяни перекидали війська та зброю під час евакуації з Олешків
2 листопада, 09:25
Російський удар забрав життя Яни Пєшкової
Чернігів: російський удар забрав життя 15-річної гімнастки
29 жовтня, 21:27
Рятувальникам довелося відтягувати вбитого горем батька з місця трагедії
Моторошні кадри з Чернігова: батько кричить від розпачу біля загиблої доньки
29 жовтня, 13:32
ЗМІ повідомляли, що ЄС нібито готував делегацію на переговори за розпорядженням Урсули фон дер Ляєн
Кремль поставив крапку в питанні участі ЄС у мирних переговорах стосовно України
29 жовтня, 11:29
Наслідки російської атаки на Запоріжжя
Атака на Запоріжжя: кількість поранених зросла
26 жовтня, 07:08
Журналіст наголосив, що чимало цивільних, із якими він перетинався в полоні, досі залишаються в неволі
Колишній полонений упізнав серед звільнених військового, з яким був в одній камері (фото)
23 жовтня, 16:17
на місці працюють відповідні служби
Росія зруйнувала торговельний центр Metro на Рівненщині
21 жовтня, 15:49

Віталій Шапран

Де взяти гроші на війну? Кремль забиратиме пенсійні накопичення росіян
Де взяти гроші на війну? Кремль забиратиме пенсійні накопичення росіян
Чорний лебідь відклав яйця в очереті банківського сектору Росії
Чорний лебідь відклав яйця в очереті банківського сектору Росії
Фарс Трампа із російським дизелем. Як Путін став інструментом шантажу Європи
Фарс Трампа із російським дизелем. Як Путін став інструментом шантажу Європи
«Газпром» на межі банкрутства. Китай відмовляється рятувати
«Газпром» на межі банкрутства. Китай відмовляється рятувати
Кредити дорожчають, війна триває: російська економіка в пастці
Кредити дорожчають, війна триває: російська економіка в пастці
Війна в Ірані та гра Трампа з Москвою: чим це загрожує Україні
Війна в Ірані та гра Трампа з Москвою: чим це загрожує Україні

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
380K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 листопада: ситуація на фронті
160K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 листопада 2026
139K
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
132K
Маєток під Києвом, який виставлено на продаж за $4 млн, належить колишньому топменеджеру «Газпрому»
131K
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
82K
Утікач Кравченко з Австрії дав гучне інтерв’ю та звернувся до команди Трампа

Новини

У Києві п'ята від початку доби повітряна тривога тривала 49 хвилин
Сьогодні, 11:57
У РФ другий день поспіль вибухають авто: цього разу – у Москві
Сьогодні, 09:58
Ціни в Україні знову зросли: Нацбанк назвав головні причини
Сьогодні, 06:06
Кремль поставив НАТО нову вимогу: що Москва хоче закріпити на папері
Сьогодні, 05:55
Зеленський зустрівся з командою Трампа, Рівне під атакою, у Росії палає НПЗ: головне за ніч 13 листопада
Сьогодні, 05:50
Руслан Олійник пояснив причини звільнення з Мінвідновлення
Сьогодні, 05:40

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua