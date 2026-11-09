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Окупанти атакували Запоріжжя та область 819 разів за добу: серед поранених дитина

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Окупанти атакували Запоріжжя та область 819 разів за добу: серед поранених дитина
Російські війська атакували 52 населені пункти Запорізької області
фото: Рада оборони Запорізької області

Російські війська застосували понад 600 безпілотників, авіацію та артилерію

Російська армія протягом минулої доби завдала масованих ударів по 52 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок обстрілів обласного центру та Запорізького району постраждали шестеро мирних жителів. Від місцевих мешканців надійшло 60 повідомлень про пошкодження будинків, автомобілів та інфраструктурних об'єктів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на співголову Ради оборони Запорізької області Івана Федорова.

За інформацією посадовця, російські окупанти застосували проти населених пунктів регіону авіацію, ударні безпілотники різних модифікацій, реактивні системи залпового вогню та артилерію.

Зокрема, війська РФ здійснили 25 авіаційних ударів по Запоріжжю, Комишувасі, Кушугуму, Кущовому, Бабурці, Одарівці, Нижній Хортиці, Жовтій Кручі, Таврійському, Любимівці, Новорозівці, Веселянці, Омельнику, Гуляйпільському, Рівному, Вільнянці, Василівському та Васинівці.

Найбільшу кількість атак окупанти здійснили за допомогою безпілотників. Загалом 601 БпЛА різних модифікацій, переважно FPV-дрони, атакували Запоріжжя, Комишуваху, Річне, Новояковлівку, Запасне, Григорівське, Мар'ївку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук'янівське, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Преображенку, Новопавлівку, Чарівне, Білогір'я, Червону Криницю, Єгорівку, Новоселівку, Гуляйпільське, Копані, Долинку, Гірке, Верхню Терсу, Рівне, Воздвижівку, Добропілля, Різдвянку, Придорожнє, Косівцеве, Нове Запоріжжя та Тернувате.

Крім того, зафіксовано п'ять обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Під удари потрапили Новоандріївка, Мала Токмачка, Широке та Єгорівка.

Ще 188 артилерійських ударів російські загарбники завдали по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук'янівському, Оріхову, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Преображенці, Новопавлівці, Чарівному, Білогір'ю, Новоселівці, Гуляйпільському, Гіркому, Верхній Терсі, Воздвижівці, Добропіллю та Косівцевому.

Загалом за добу надійшло 60 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житлових будинків та автомобілів. Інформація про масштаби руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, раніше російські війська здійснили низку атак на інші регіони України. Зокрема, у Хмельницькому після удару безпілотників спалахнули приватні житлові будинки. Вибухи також пролунали в Луцьку, Дніпрі та Полтавській області.

Крім того, російські дрони влучили в багатоповерховий житловий будинок і готель у Кременчуці. Внаслідок атаки постраждали люди, зокрема підліток, який зазнав важких травм.

Також російська армія завдала масованого удару по енергетичній інфраструктурі Одеської області. Внаслідок обстрілу на півночі регіону зникло електропостачання.

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Теги: війна Запорізька область Запоріжжя окупанти

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