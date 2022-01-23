Мінцифри запустить у «Дії» послугу «єЗахист»

Українці зможуть бачити, у яких реєстрах є їхні дані

У застосунку незабаром з'явиться нова послуга з кібербезпеки

У «Дії» з'явиться послуга «єЗахист», анонсував міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.

«Ми вирішили запустити найближчим часом послугу «єЗахист» у додатку «Дія», – написав Федоров.

За його словами, так громадяни зможуть дізнатися про базові правила кібербезпеки, а також отримати відомості про те, в яких реєстрах міститься інформація про них.

Наступним кроком, зазначив віцепрем'єр, буде запуск сервісу, «де кожному українцю надходитиме повідомлення, коли чиновник перевіряє ваші дані в реєстрі».

Нагадаємо, Мінцифри змінило умови для е-підпису в «Дії» .

Як відомо, у ніч на 14 січня сталася масштабна кібератака на українські урядові сайти. Постраждали вебресурси Міністерства освіти і науки, Міністерств закордонних справ, Кабміну, «Дія» тощо.

До слова, восени міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розкрив головні цифрові пріоритети України на наступні два роки. Зокрема він повідомив, що в Україні планують запровадити онлайн-голосування на виборах.

Напередодні в соцмережах розповсюдилась інформація про нібито злив даних користувачів «Дії». Дані 2 млн користувачів хакери нібито «продають» за $15 тис.

Як стало відомо, оголошення про продаж «злитих» даних українців внаслідок кібератаки у Міністерстві цифрової трансформації вважають провокацією та продовженням гібридної війни.