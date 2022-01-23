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    Мінцифри запустить у «Дії» послугу «єЗахист»

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    Українці зможуть бачити, у яких реєстрах є їхні дані - Мінцифри запустить у «Дії» послугу «єЗахист»
    Українці зможуть бачити, у яких реєстрах є їхні дані
    фото з відкритих джерел

    У застосунку незабаром з'явиться нова послуга з кібербезпеки

    У «Дії» з'явиться послуга «єЗахист», анонсував міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.

    «Ми вирішили запустити найближчим часом послугу «єЗахист» у додатку «Дія», – написав Федоров.

    За його словами, так громадяни зможуть дізнатися про базові правила кібербезпеки, а також отримати відомості про те, в яких реєстрах міститься інформація про них.

    Наступним кроком, зазначив віцепрем'єр, буде запуск сервісу, «де кожному українцю надходитиме повідомлення, коли чиновник перевіряє ваші дані в реєстрі».

    Нагадаємо, Мінцифри змінило умови для е-підпису в «Дії» .

    Як відомо, у ніч на 14 січня сталася масштабна кібератака на українські урядові сайти. Постраждали вебресурси Міністерства освіти і науки, Міністерств закордонних справ, Кабміну, «Дія» тощо.

    До слова, восени міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розкрив головні цифрові пріоритети України на наступні два роки. Зокрема він повідомив, що в Україні планують запровадити онлайн-голосування на виборах.

    Напередодні в соцмережах розповсюдилась інформація про нібито злив даних користувачів «Дії». Дані 2 млн користувачів хакери нібито «продають» за $15 тис.

    Як стало відомо, оголошення про продаж «злитих» даних українців внаслідок кібератаки у Міністерстві цифрової трансформації вважають провокацією та продовженням гібридної війни.

    Читайте також: Кіберексперт Костянтин Корсун: Аналогів додатку «Дія» у світі не існує. І це не просто так
    Теги: міністр кібератака Михайло Федоров
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    Мінцифри запустить у «Дії» послугу «єЗахист»