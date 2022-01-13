Крутити головою більше не треба. Мінцифри змінило умови для е-підпису в «Дії»

Е-підпис більшість українців створювали під час генерування сертифікатів про вакцинацію проти коронавірусу

З оновленим електронним підписом можна в телефоні підписувати будь-які документи

Міністерство цифрової трансформації змінило процедуру створення електронного «Дія.Підпис», який потрібен для генерування Covid-сертифікатів, зокрема, прибравши потребу в рухах головою. Про це повідомив у Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Показуємо оновлений «Дія.Підпис»! Тепер не потрібно обертати головою, а лише один раз кліпнути очима. І все – ви підтвердили особу й підписали документ. Наприклад, я підписав обличчям документ про ренду квартири в «Дії» й надіслав документ орендавцеві», – заявив Федоров.

Міністр нагадав, що «Дія.Підпис» більшість українців уже створювали під час генерування сертифікатів про вакцинацію проти коронавірусу. Тоді багато людей скаржились на збої через те, що потрібно було повертати головою в різні боки.

За словами Федорова, з оновленим електронним підписом можна в телефоні підписувати будь-які документи: контракти, заяви про відпустку, договори про оренду квартир тощо.

До слова, в Україні можуть з'явитися «єІпотеки» та «єСубсидії»: в Офісі президента розкрили деталі.

Раніше повідомлялося, що від початку запровадження програми «єПідтримка» українці придбали за допомогою неї 326 тис. залізничних квитків, на які загалом було витрачено 131 млн «ковідних» гривень.

Читайте також: