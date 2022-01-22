Мінцифри відповіло на заяву хакерів про злам «Дії» та пояснило, які дані можуть продавати в мережі

У міністерстві закликають українців не піддаватися паніці

Оголошення про продаж «злитих» даних українців внаслідок кібератаки у Міністерстві цифрової трансформації вважають провокацією та продовженням гібридної війни.

«Україна продовжує захищатися у гібридній війні. Основна мета ворога – підірвати довіру до влади фейками про вразливість критичної інформаційної інфраструктури та «‎злив» даних українців. Про це тиждень тому вже повідомляв Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки», – зазначили в Мінцифрі.

У міністерстві наголошують, що, починаючи з минулих вихідних в інтернеті постійно з’являються оголошення щодо продажу даних, нібито отриманих під час кібератаки, що відбулася з 13 на 14 січня. «У тому числі багато з них стосуються продажу бази даних «Дії». Такі оголошення мають на меті не тільки залякати суспільство. А ще й дестабілізувати ситуацію в Україні, зупинивши роботу державного сектору», – кажуть у Мінцифрі.

У відомстві нагадують, що користувачами мобільного застосунку «Дія» є 13,5 млн українців. Він не зберігає персональних даних, а лише відображає те, що зберігається про них у відповідних державних реєстрах. Відвідувачами порталу «Дія» є понад 13 млн українців, а не 2 млн, як зазначається в оголошеннях.

У міністерстві закликають українців не піддаватися паніці. «Усі персональні дані перебувають під надійним захистом у держреєстрах. А оголошення про можливість купити дані, отримані після злому 14 січня, є аферою: шахраї продають старі дані, що скомплектовані з багатьох джерел, які були злиті до 2019 року», – зазначили у Мінцифрі.

Зараз українські кіберспеціалісти мають об'єднатися, щоб протистояти загрозі та нейтралізувати противника, нагадали у відомстві.

Нагадаємо, в соцмережах розповсюдилась інформація про нібито злив даних користувачів «Дії». Дані 2 млн користувачів хакери нібито «продають» за $15 000.

Нагадаємо, у застосунку державних послуг «Дія» запускають сповіщення про нові кредити та перевірку кредитної історії.

Як відомо, 14 січня хакери вночі атакували урядові сайти і «Дію».

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