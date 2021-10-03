Міністр цифрової трансформації повідомив, коли українці зможуть голосувати онлайн
Стали відомі цифрові пріоритети України на два роки
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розкрив головні цифрові пріоритети України на наступні два роки. Також він розкрив терміни запровадження онлайн -голосування в країні. Про це пише пресслужба «Слуги народу».
«Запуск 5G, інтернет по всій державі, 100% державних послуг онлайн, Paperless, доля ІТ у ВВП складає 10% – ось головні пріоритети на 2021-2023 рр, які ставлять перед собою урядовці, депутати та представники Офісу президента», – пише пресслужба.
Зазначається, що Україна може стати цифровим хабом в Європі та експортером продуктів для цифрового урядування.
Як відзначив Федоров, протягом наступних двох років в Україні можуть запровадити інструменти електронного голосування, які діятимуть під час референдумів та виборів.
Нагадаємо, в Україні з 1 жовтня всі заклади охорони здоров'я видають електронні лікарняні.