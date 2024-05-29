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Мінцифра запустила бета-тест онлайн-шлюбу в «Дії»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Мінцифра запустила бета-тест онлайн-шлюбу в «Дії»
Свідоцтво про реєстрацію шлюбу з'явиться у «Дії»
фото: thedigital.gov.ua/Мінцифра

Незабаром послуга стане доступною для всіх громадян

Повнолітні українці можуть взяти участь у бета-тесті шлюбу по відеозв'язку у «Дії». Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Незабаром послуга стане доступною для всіх громадян.

Вимоги для участі в бета-тесті послуги:

  • повноліття;
  • наявність ідентифікаційного коду;
  • наявність ID-картки або біометричного закордонного паспорта у «Дії»;
  • ви не одружені або офіційно розлучені.

Як розповів міністр, система запропонує вільні дати для церемонії по відеозв'язку, але не раніше ніж за п'ять днів до.

Свідоцтво про реєстрацію шлюбу з'явиться у «Дії», а фізичний документ пара зможе замовити доставкою «Укрпошти».

Нагадаємо, уряд України значно прискорив процедуру реєстрації шлюбу для українців: тепер замість довготривалого заповнення паперових заяв та походів до ДРАЦСу, українці можуть подати відповідну заявку через «Дію».

Як повідомлялося, вже найближчим часом в Україні запустять послугу онлайн-шлюбу за допомогою відео в мобільному застосунку «Дія».

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Теги: шлюб Михайло Федоров Міністерство цифрової трансформації України Дія

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