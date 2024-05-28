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Послуги для водіїв повернулися в «Дію»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Послуги для водіїв повернулися в «Дію»
Сервіси для водіїв повернулися в «Дію», бо Головний сервісний центр МВС оновив реквізити для оплати рахунків
фото з відкритих джерел

Україні знову можуть замовити, оплатити й замінити водійське, а також купити та продати авто онлайн

На порталі та у додатку «Дія» знову зʼявилися послуги для водіїв. Про це йдеться на сторінці «Дії».

«Сервіси для водіїв повернулися в «Дію», бо Головний сервісний центр МВС оновив реквізити для оплати рахунків», – йдеться у повідомленні.

Тож українські водії знову можуть:

  • замовити, оплатити й замінити водійське за кілька кліків. А далі прийти до сервісного центру МВС і забрати посвідчення чи оформити доставку.
  • купити та продати авто онлайн! Без походів у сервісні центри МВС, банки та черг. Номери та техпаспорт отримаєте доставкою.

Зазначимо, послуга заміни водійського посвідчення з'явилася у «Дії» у травні 2023 року. Послуга перереєстрації авто у застосунку запрацювала наприкінці грудня минулого року.

Нагадаємо, із 24 до 27 травня включно дві послуги для водіїв у застосунку «Дія» були тимчасово недоступні.

Раніше сервісні центри Міністерства внутрішніх справ відновили послугу щодо замовлення індивідуальних номерних знаків, яку тимчасово призупинили. 

До слова, Кабінет Міністрів України змінив розміру плати за надання послуг МВС – з 1 січня 2024 року видача посвідчень водія, складання іспитів на права та реєстрація автомобіля подорожчали.

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Теги: водій Дія документи МВС

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