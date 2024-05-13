«Дія» запустила бета-тестування посвідчення ветерана

Нещодавно Мінветеранів повідомило, що запуск електронних посвідчень для ветеранів у «Дії» відбудеться через два місяці

Можливість протестувати документ є у тих громадян, які мають у «Дії» паспорт і картку платника податків (РНОКПП)

У застосунку «Дія» розпочалась реєстрація на бета-тестування нового документа – посвідчення ветерана. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр з цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Більше не потрібно носити з собою паперовий документ, посвідчення буде завжди під рукою – у смартфоні. Збираємо тестувальників, щоб переконатися, що інтерфейс зрозумілий, а дані з реєстру тягнуться коректні та в повному обсязі», – написав він.

Федоров зазначив, можливість протестувати документ є у тих громадян, які мають у «Дії» паспорт і картку платника податків (РНОКПП).

Узяти участь у бета-тесті зможуть учасники бойових дій; люди з інвалідністю внаслідок війни; учасники війни; постраждалі учасники Революції Гідності; члени сім’ї загиблого ветерана війни або українського загиблого захисника і захисниці.

Нагадаємо, Міністерство у справах ветеранів перенесе посвідчення учасника бойових дій у додаток «Дія».

Як повідомлялося, Кабінет міністрів затвердив положення про електронне посвідчення ветерана війни або учасника Революції гідності. Його можна буде отримати в додатку «Дія» і використовувати нарівні з паперовою книжечкою.

До слова, Кабінет міністрів схвалив ініціативу Мінветеранів щодо спрощеної процедури подання та встановлення статусів людям з інвалідністю внаслідок війни та членам сімей загиблих військовослужбовців.