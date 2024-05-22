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У «Дії» тимчасово не працюватимуть дві послуги для водіїв

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У «Дії» тимчасово не працюватимуть дві послуги для водіїв
28 травня відповідні послуги в «Дії» знову запрацюють
фото з відкритих джерел

Послуги будуть недоступні через зміну реквізитів для оплати рахунків

Із 24 до 27 травня включно дві послуги для водіїв у застосунку «Дія» будуть тимчасово недоступні. Про це йдеться у повідомленні головного сервісного центру МВС.

Зазначається, що в мобільному додатку не працюватимуть послуги перереєстрації авто та обмін посвідчення водія. Причина полягає у зміні реквізитів для оплати рахунків.

У «Дії» тимчасово не працюватимуть дві послуги для водіїв фото 1

Попередні заявки будуть розглянуті у порядку черги. 28 травня відповідні послуги в «Дії» знову запрацюють.

Послуга заміни водійського посвідчення з'явилася у «Дії» у травні 2023 року. Послуга перереєстрації авто у застосунку запрацювала наприкінці грудня минулого року.

Нагадаємо, сервісні центри Міністерства внутрішніх справ відновили послугу щодо замовлення індивідуальних номерних знаків, яку тимчасово призупинили. 

До слова, Кабінет Міністрів України змінив розміру плати за надання послуг МВС – з 1 січня 2024 року видача посвідчень водія, складання іспитів на права та реєстрація автомобіля подорожчали.

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Теги: послуги Дія

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