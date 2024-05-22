Без зелених стін та червоної підлоги. Україна по-новому відбудує п’ять шкіл
«Оновити треба не тільки зміст та сенс освіти, а й самі приміщення шкіл» – Федоров
Україна відбудує за новими пілотними проєктами п’ять шкіл, які пошкоджені через війну і потребують ремонту. Про це у себе в Telegram написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Міністр нагадав, що протягом року разом з Міносвіти за ініціативи президента Володимира Зеленського працює над якісними змінами в системі освіти.
«Оновити треба не тільки зміст та сенс освіти, а й самі приміщення шкіл. Сьогодні більшість шкіл в Україні побудовано за п’ятьма типовими радянськими проєктами, зазвичай, це старі радянські приміщення. Саме тому разом з партнерами та за кошти донорів вирішили розробити концепції трансформацій таких типових шкіл», – повідомив він.
Федоров розповів, що зміниться після проєкту:
- буде безбарʼєрність незалежно від мобільності учнів чи викладачів;
- школярі та вчителі зможуть малювати на стінах коридорів, змінювати освітлення, температуру в класі та переставляти меблі під свої потреби;
- діти зможуть подрімати в комфортних зонах усамітнення, створювати власні проєкти, вирощувати рослини на подвір’ї чи збирати роботів у майстернях;
- безпека – якісні заокруглені укриття без темних закутків.
За підрахунками Мінцифри, трансформація коштуватиме на 30% дешевше, ніж нове будівництво. «Я вважаю, що школи не мають нагадувати приміщення лікарні. Вони мають бути схожими на маленький офіс Google чи Netflix, на місце, де народжуються проривні ідеї та мрії» – написав міністр.
Окрім того, Михайло Федоров вважає, що пілотні школи в подальшому стануть прикладом для повоєнної відбудови.
До слова, Міністерство освіти та науки України ухвалило рішення з 1 вересня 2025 року закрити школи, в яких навчається менш ніж 45 дітей. Уряд не фінансуватиме навчальні заклади з малою кількістю учнів. Здебільшого це стосується шкіл у селах.
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