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Без зелених стін та червоної підлоги. Україна по-новому відбудує п’ять шкіл

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Без зелених стін та червоної підлоги. Україна по-новому відбудує п’ять шкіл
Пілотні школи в подальшому можуть стати прикладом для повоєнної відбудови
фото: Михайло Федоров/Telegram

«Оновити треба не тільки зміст та сенс освіти, а й самі приміщення шкіл» – Федоров

Україна відбудує за новими пілотними проєктами п’ять шкіл, які пошкоджені через війну і потребують ремонту. Про це у себе в Telegram написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Міністр нагадав, що протягом року разом з Міносвіти за ініціативи президента Володимира Зеленського працює над якісними змінами в системі освіти.

Без зелених стін та червоної підлоги. Україна по-новому відбудує п’ять шкіл фото 1
Без зелених стін та червоної підлоги. Україна по-новому відбудує п’ять шкіл фото 2
фото: Михайло Федоров/Telegram

«Оновити треба не тільки зміст та сенс освіти, а й самі приміщення шкіл. Сьогодні більшість шкіл в Україні побудовано за п’ятьма типовими радянськими проєктами, зазвичай, це старі радянські приміщення. Саме тому разом з партнерами та за кошти донорів вирішили розробити концепції трансформацій таких типових шкіл», – повідомив він. 

Федоров розповів, що зміниться після проєкту:

  • буде безбарʼєрність незалежно від мобільності учнів чи викладачів;
  • школярі та вчителі зможуть малювати на стінах коридорів, змінювати освітлення, температуру в класі та переставляти меблі під свої потреби;
  • діти зможуть подрімати в комфортних зонах усамітнення, створювати власні проєкти, вирощувати рослини на подвір’ї чи збирати роботів у майстернях;
  • безпека – якісні заокруглені укриття без темних закутків.
6 фото
На весь екран
фото: Михайло Федоров/Telegram

За підрахунками Мінцифри, трансформація коштуватиме на 30% дешевше, ніж нове будівництво. «Я вважаю, що школи не мають нагадувати приміщення лікарні. Вони мають бути схожими на маленький офіс Google чи Netflix, на місце, де народжуються проривні ідеї та мрії» – написав міністр.

Окрім того, Михайло Федоров вважає, що пілотні школи в подальшому стануть прикладом для повоєнної відбудови.

До слова, Міністерство освіти та науки України ухвалило рішення з 1 вересня 2025 року закрити школи, в яких навчається менш ніж 45 дітей. Уряд не фінансуватиме навчальні заклади з малою кількістю учнів. Здебільшого це стосується шкіл у селах.

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Теги: міністр школа будівництво укриття Україна Михайло Федоров

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