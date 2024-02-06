Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Федоров анонсував нову послугу онлайн-шлюбів за допомогою відео

Христина Петренко
glavcom.ua
Федоров анонсував нову послугу онлайн-шлюбів за допомогою відео
Завдяки новій послузу, можна буде просто одружитися в «Дії» за допомогою відео
фото ілюстративне

Віцепрем'єр заявив, що дасть можливість нашим військовим одружуватися на дистанції

Вже найближчим часом в Україні запустять послугу онлайн-шлюбу за допомогою відео в мобільному застосунку «Дія». Такий анонс зробив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Плануємо найближчим часом запустити онлайн-шлюб. Можна буде просто одружитися в «Дії» за допомогою відео. Це буде також дуже технологічно», – сказав Федоров в ефірі національного телемарафону.

Віцепрем'єр не захотів розкривати більше деталей нового сервісу, але наголосив, що там буде багато цікавих елементів цього процесу.

«Це буде унікально для всього світу. Це дасть можливість нашим військовим одружуватися на дистанції. Це важливий крок», – заявив він.

Федоров наголошує, що все буде безпечно, буде виключена можливість ситуації, коли «без мене мене женили».

«Це, як завжди, буде супербезпечно зроблено. Точно, що саме ті люди, які подають заявку будуть одружуватися. Є кілька етапів верифікації. При кожній авторизації в Дії, коли туди заходять люди, Дія «стріляє» в різні реєстри і підтягується інформація в режимі реального часу і відображається», – зазначив він.

Федоров розповів, що також передбачається можливість отримувати акти цивільного стану, зокрема, свідоцтво про шлюб в застосунку «Дія».

Раніше уряд України значно прискорив процедуру реєстрації шлюбу для українців: тепер замість довготривалого заповнення паперових заяв та походів до ДРАЦСу, українці можуть подати відповідну заявку через «Дію».

Нагадаємо, українці, які мають житлові сертифікати як компенсацію за знищене майно, починаючи з 27 грудня можуть використати їх для придбання нової домівки. Щоб скористатися послугою, власникам сертифікатів потрібно оновити застосунок до останньої версії, відкрити у розділі «єВідновлення» вкладку «Сертифікати на житло» і забронювати кошти.

Протягом п'яти робочих днів має надійти підтвердження про те, що кошти заброньовані. Після цього є 30 днів, щоб оформити угоду купівлі-продажу.

Читайте  також: Чому стався збій «Дії» у фіналі нацвідбору на Євробачення? Коментар Мінцифри
Теги: міністр Михайло Федоров застосунок Дія одруження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністр фінансів Німеччини закликав інші країни бути послідовними і допомогати Україні
Хто в ЄС найбільше допомагає Україні? Міністр фінансів Німеччини дав відповідь
8 сiчня, 08:17
Близько 200 тис українських чоловіків станом на зараз перебувають у Чехії
Чи буде Чехія відправляти додому українських чоловіків: відповідь МЗС країни
22 сiчня, 14:56
Нові облігації, присвячені Залізному Порту, Асканії-Новій, Джанкою та Керчі
У «Дії» з'явилися нові військові облігації
25 сiчня, 22:09
Остін працював дистанційно з дому після того, як 15 січня його виписали з лікарні, де він провів два тижні
Міністр оборони США Ллойд Остін вийшов з лікарняного
29 сiчня, 17:39
Екс-прем'єрка Британії отримала нові політичні звинувачення
Колишня прем'єрка Британії таємно просувала продаж військової техніки до КНР – Politico
16 сiчня, 16:50
Андріс Спрудс прокоментував роботи над створенням балтійської лінії оборони
Створення балтійської лінії оборони на кордоні РФ: глава Міноборони Латвії дав прогноз
25 сiчня, 10:26
Політики досі бачать Путіна як сильного лідера, а не як зло, яке треба знищити – Кулеба
Політики досі бачать Путіна як сильного лідера, а не як зло, яке треба знищити – Кулеба
25 сiчня, 17:10
Коментарі російських політичних діячів про Молдову, ймовірно, спрямовані на те, щоб представити Росію як гаранта економіки та безпеки в Молдові
Кремль готує підґрунтя для дестабілізації Молдови – ISW
29 сiчня, 08:24
На вихідних країни-члени ЄС збиралися, щоб обговорити свої побажання до 13-го пакету санкцій проти РФ
Євросоюз може обмежити пересування дипломатів з РФ Шенгенською зоною – Politico
Сьогодні, 03:48

Суспільство

У застосунку «Повітряна тривога» зʼявилися сповіщення про різні типи загроз
У застосунку «Повітряна тривога» зʼявилися сповіщення про різні типи загроз
У в'язниці Бангкока знайшовся альпініст із України, який вважався мертвим: МЗС повідомило деталі
У в'язниці Бангкока знайшовся альпініст із України, який вважався мертвим: МЗС повідомило деталі
«Укрзалізниця» призначила додаткові рейси до Києва, Львова та Івано-Франківська
«Укрзалізниця» призначила додаткові рейси до Києва, Львова та Івано-Франківська
Легендарний батальйон «Вовки Да Вінчі» отримав нового командира
Легендарний батальйон «Вовки Да Вінчі» отримав нового командира
Втрати Чорноморського флоту РФ: шокуюча кількість знищених ЗСУ кораблів
Втрати Чорноморського флоту РФ: шокуюча кількість знищених ЗСУ кораблів
Федоров анонсував нову послугу онлайн-шлюбів за допомогою відео
Федоров анонсував нову послугу онлайн-шлюбів за допомогою відео

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
Атака на Харківщину, вибухи в Білгородській області: головне за ніч
16K
У яких країнах біженцям з України найлегше знайти роботу
11K
Вибачили скандальний номер? Зірка «95-го кварталу» Юрій Великий зник із бази «Миротворця»
7703
«Вугільна справа». Слідство завершене: Порошенко знайомиться з матеріалами
7096
Роз'їжджають Австрією на Maybach: європарламентар обурений поведінкою біженців з України
5587
У Німеччині відбувся підйом оборонної промисловості: що стало причиною

Новини

Рада спростила зміну цільового призначення землі для будівництва заводів – нардеп Кисилевський
Сьогодні, 16:04
Атака на Харківщину, вибухи в Білгородській області: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Дощ та сильний вітер: прогноз погоди на 6 лютого
Сьогодні, 06:10
День бармена. Які свята відзначаємо 6 лютого
Сьогодні, 00:20
«Шахтар» Ахметова створює футбольну команду для ветеранів
Вчора, 19:14
Експорт через український морський коридор вже майже сягнув довоєнного рівня
Вчора, 13:10

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua