Федоров анонсував нову послугу онлайн-шлюбів за допомогою відео

Завдяки новій послузу, можна буде просто одружитися в «Дії» за допомогою відео

Віцепрем'єр заявив, що дасть можливість нашим військовим одружуватися на дистанції

Вже найближчим часом в Україні запустять послугу онлайн-шлюбу за допомогою відео в мобільному застосунку «Дія». Такий анонс зробив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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«Плануємо найближчим часом запустити онлайн-шлюб. Можна буде просто одружитися в «Дії» за допомогою відео. Це буде також дуже технологічно», – сказав Федоров в ефірі національного телемарафону.

Віцепрем'єр не захотів розкривати більше деталей нового сервісу, але наголосив, що там буде багато цікавих елементів цього процесу.

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«Це буде унікально для всього світу. Це дасть можливість нашим військовим одружуватися на дистанції. Це важливий крок», – заявив він.

Федоров наголошує, що все буде безпечно, буде виключена можливість ситуації, коли «без мене мене женили».

«Це, як завжди, буде супербезпечно зроблено. Точно, що саме ті люди, які подають заявку будуть одружуватися. Є кілька етапів верифікації. При кожній авторизації в Дії, коли туди заходять люди, Дія «стріляє» в різні реєстри і підтягується інформація в режимі реального часу і відображається», – зазначив він.

Федоров розповів, що також передбачається можливість отримувати акти цивільного стану, зокрема, свідоцтво про шлюб в застосунку «Дія».

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Раніше уряд України значно прискорив процедуру реєстрації шлюбу для українців: тепер замість довготривалого заповнення паперових заяв та походів до ДРАЦСу, українці можуть подати відповідну заявку через «Дію».

Нагадаємо, українці, які мають житлові сертифікати як компенсацію за знищене майно, починаючи з 27 грудня можуть використати їх для придбання нової домівки. Щоб скористатися послугою, власникам сертифікатів потрібно оновити застосунок до останньої версії, відкрити у розділі «єВідновлення» вкладку «Сертифікати на житло» і забронювати кошти.

Протягом п'яти робочих днів має надійти підтвердження про те, що кошти заброньовані. Після цього є 30 днів, щоб оформити угоду купівлі-продажу.