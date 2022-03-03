В Україні обмежено телефонні дзвінки в країну-агресорку

Окупанти нині не мають засобів звʼязку, за допомогою яких можуть здійснювати передачу даних, дзвінки між собою

Частішають випадки викрадення мобільних телефонів українців рашистами

Абоненти українських мобільних операторів не зможуть додзвонитися до абонентів російських операторів. Такі заходи потрібні для того, аби окупанти не мали змогу передавати інформацію з українських телефонів в Росію та Білорусь. Також подібні обмеження діють для абонентів, які користуються фіксованим зв’язком. Про це повідомляє Держспецзв’язку.

Окрім того, нині мобільні оператори обмежили можливість активації нещодавно придбаних мобільних карток. Це зроблено так само для того, щоб окупаційні війська не могли в ході своїх постійних мародерств викрадати сім-картки й використовувати їх.

«Звертаємо вашу увагу! Окупанти нині не мають засобів звʼязку, за допомогою яких можуть здійснювати передачу даних, дзвінки між собою та до країн-агресорів. Тому частішають випадки викрадення мобільних телефонів українців рашистами», - повідомляє Держспецзв’язку.

Фахівці рекомендують встановити пін-код для сім-картки, а також пароль на телефон. «У випадку викрадення вашого телефону необхідно негайно повідомити про це вашого мобільного оператора за допомоги інших засобів звʼязку (інтернет-підтримка, телефон друга, стаціонарний апарат тощо). Телефони з викраденими сім-картками перестануть обслуговуватися, тим самим ви забезпечите дотримання інформаційної безпеки», - повідомляє Держспецзв’язку.

Мобільні мережі в Україні працюють у надзвичайному режимі оперативно-технічного управління. Мобільний зв’язок та доступ до інтернету забезпечено, однак на місцевості де тривають контрдиверсійні або бойові дії можуть бути перебої зі звʼязком та доступом до інтернету.