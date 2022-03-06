Інструкція: що треба робити, якщо ви раптом втратили мобільний зв’язок

В ДСНС розповіли про альтернативні способи комунікації між абонентами та виклику екстрених служб

У Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли про альтернативні способи комунікації між абонентами та виклику екстрених служб у разі відсутності мобільного зв'язку.

Якщо ваш мобільний телефон (смартфон) тривалий час перебуває за межами дії мережі мобільного оператора, перш за все перевірте його справність.

«Якщо мобільний телефон (смартфон) справний, то це свідчить про відсутність мережі зв’язку на певній території або місцевості. Іноді проблеми можуть бути лише з одним оператором мобільного зв’язку (пошкоджена вежа, обладнання), тому рекомендовано мати при собі SIM-карти інших операторів із активним станом рахунку», – кажуть рятувальники.

За відсутності мобільних мереж, задля здійснення екстрених викликів та зв’язку між абонентами існують декілька альтернативних варіантів:

1. Основною альтернативою мобільному зв’язку є стаціонарні телефони. За наявності стаціонарного телефону у вашому помешканні, або у помешканні ваших сусідів (знайомих, друзів), буде забезпечено безперебійний зв’язок з екстреними службами та іншими абонентами стаціонарного і мобільного зв’язку.

2. За відсутності доступу до стаціонарних телефонів, можливо підтримувати зв'язок за допомогою месенджерів Viber, WhatsApp, Telegram, Signal, Messenger Facebook, Instagra. Месенджери будуть працювати за наявності доступу до Інтернету, в тому числі за умови підключення до мережі Wi-Fi.

Щоб викликати екстрені служби, дізнайтеся номери їхні телефонів у месенджерах. Цю інформацію попередньо можна знайти на офіційних сайтах відомств або за номерами 101, 102, 103, 104, 112.

3. Використання мобільних телефонів як засобів радіозв’язку за прикладом рації. Для цього на мобільний телефон необхідно встановити спеціальні месенджери, наприклад: Voxer Walkie Talkie, Walkie Talkie, Two Way: Walkie Talkie.

У цьому випадку ваше спілкування не буде приватним. Його зможе прослухати будь-хто, якщо випадково чи навмисно потрапить на ту саму частоту. Перевага у тому, що ви можете бути на зв’язку одночасно з усіма учасниками діалогу. Радіус дії таких месенджерів варіюється від 60 до 100 метрів і залежить від можливих перешкод, оскільки найчастіше їх робота побудована на основі технології Bluetooth.

4. За відсутності будь-якого зв’язку та доступу до мережі Internet, рекомендують піти до найближчого об’єкту, який обладнано засобами стаціонарного телефонного зв’язку та/або радіозв’язку – є будівлі органів місцевого самоврядування, відділення пошти, пожежно-рятувальні частини, відділки поліції, станції швидкої медичної допомоги, представництва інших силових відомств (Нацгвардія, СБУ, ЗСУ, Поліція охорони).

На випадок, якщо в кризовій ситуації ні у вас, ні у ваших близьких не буде жодних технічних засобів зв'язку, потрібно попередньо чітко домовитись про місце та час зустрічі. Якщо ви плануєте евакуацію в якесь конкретне місце – визначте точку та час збору і домовтесь, що будете чекати там, наприклад, протягом 24 годин, а потім вирушите далі до наступного пункту призначення. Маленьким дітям варто покласти в кишеню або вшити в одяг записку із повним ім'ям дитини, її батьків чи інших контактних осіб, адресу та телефони. Дітей шкільного віку варто попередити, як діяти в разі, якщо не буде зв'язку. варто попередити, як діяти в разі, якщо не буде зв'язку.

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