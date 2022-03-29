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    Мобільний зв'язок у Росії: влітку почнуться аварії, обладнання не вистачає

    За попередньою оцінкою операторів, поточних резервів обладнання вистачить на 4-6 місяців - Мобільний зв'язок у Росії: влітку почнуться аварії, обладнання не вистачає
    За попередньою оцінкою операторів, поточних резервів обладнання вистачить на 4-6 місяців
    фото з відкритих джерел

    Про припинення поставок до Росії оголосили найбільші західні виробники – Asus, Nokia, Ericsson, Intell, Dell, Oracle, AMD та інші

    Оператори зв’язку РФ вже за пів року зіштовхнуться з дефіцитом обладнання через санкції і влітку в їхній роботі можуть початися збої, повідомляє Forbes.ru.

    Резервів обладнання операторів зв’язку в умовах зовнішнього санкційного тиску вистачить на пів року, збої в їхній роботі можуть розпочатися вже влітку, випливає з проекту пропозицій, підготовлених комісією РСПП із зв’язку та інформаційно-комунікаційним технологіям.

    За попередньою оцінкою операторів, поточних резервів обладнання вистачить на 4-6 місяців.

    «З липня-серпня 2022 року суттєво зростає ризик аварій та порушення стабільності роботи мережі», йдеться у документі.

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    Наголошується, що про припинення поставок до Росії оголосили найбільші західні виробники (Asus, Nokia, Ericsson, Intell, Dell, Oracle, AMD та інші), на рішеннях яких побудовано понад 70% мереж операторів. Зростання курсу іноземної валюти викликало подорожчання обладнання на 40% (прогноз до кінця 2022 року – не менше 60-80%), ставки за кредитами зросли до 22-25%, зросли витрати на логістику, прискорився відтік із Росії IT-фахівців.

    Капітальні витрати найбільших операторів зв’язку зростуть з 390 млрд рублів у 2021 році до 450 млрд рублів – у 2022-му навіть при скороченні інвестпрограм, прогнозує комісія, до складу якої входять у тому числі представники МТС, «Мегафону», «Вимпелкому», «ЕР-Телекому», GS Group та РЗ.

    Для збереження працездатності мереж оператори можуть частково демонтувати вже розгорнуте обладнання та використовувати його для ремонту або розширення мереж там, де це є актуальнішим.

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    Теги: росія окупанти війна мобільні оператори Україна мобільний зв’язок окупація #stoprussia
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    Мобільний зв'язок у Росії: влітку почнуться аварії, обладнання не вистачає