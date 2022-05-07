Миколаївщина у вогні через обстріли рашистів: фото

Окупанти нищать об’єкти інфраструктури і екосистеми

Протягом минулої доби, 6 травня, російські окупанти знову обстріляли Миколаївську область. Рятувальники опублікували наслідки цинічних атак ворога.

За минулу добу представники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в Миколаївській області загасили вісім пожеж. Три з них сталися внаслідок ворожих обстрілів.

Один зі снарядів окупантів влучив у приватне подвір’я, а також пошкодив сарай, де загорілися хатні речі. Сталося все в селі Котляреве. Там спалахнула пожежа на 40 квадратних метрів. Однак рятувальники оперативно її ліквідували.

За минулу добу трапилося ще сім пожеж на природі в Баштанській та Миколаївській територіальних громадах: горіли як суха трава, так і очерет, солома, сміття, чагарники тощо. Двічі загоряння починалися через ворожі обстріли.

Рятувальники залучили дев'ять одиниць техніки та 34 вогнеборців, щоб загасити усі пожежі на природі.

Крім того, лише за 6 травня миколаївські рятувальники опрацювали 70 звернень щодо підозрілих предметів. Як результат – безпечно знищили 54 боєприпаси, які не розірвалися.

Нагадаємо, учора після обіду на Миколаївщині ворог здійснив п’ять ракетних ударів, також вів обстріл системами залпового вогню «Смерч».

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