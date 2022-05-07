Дерев'яні хати та гнилі бараки. Як живуть окупанти, які приїхали «визволяти» Україну
Ти спочатку хату пофарбуй свою, а потім їдь воюй...
Мовою оригіналу
Похороны российского военного в Кировской области РФ. Фотографии позволяют оценить условия проживания «освободителей». На заднем плане видны деревянные избы и гнилые бараки, которые, судя по вывескам, являются почтой или домом культуры.
Если бы не советский памятник, можно было бы решить, что это декорации к съемкам фильма про Емельяна Пугачева или Ивана Грозного. Не удивлюсь, если жители этого места действительно видели унитазы только по телевизору.
И эти люди, живущие в полупервобытных условиях, на полном серьезе едут на танках учить жизни жителей Бучи и Ирпеня.
Ты сначала избу покрась свою, придурок, а потом едь воюй. Денацификатор х*ев...
Джерело: блог Дениса Казанського