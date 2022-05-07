Дерев'яні хати та гнилі бараки. Як живуть окупанти, які приїхали «визволяти» Україну

Ти спочатку хату пофарбуй свою, а потім їдь воюй...

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Похороны российского военного в Кировской области РФ. Фотографии позволяют оценить условия проживания «освободителей». На заднем плане видны деревянные избы и гнилые бараки, которые, судя по вывескам, являются почтой или домом культуры.

Если бы не советский памятник, можно было бы решить, что это декорации к съемкам фильма про Емельяна Пугачева или Ивана Грозного. Не удивлюсь, если жители этого места действительно видели унитазы только по телевизору.

И эти люди, живущие в полупервобытных условиях, на полном серьезе едут на танках учить жизни жителей Бучи и Ирпеня.

Ты сначала избу покрась свою, придурок, а потом едь воюй. Денацификатор х*ев...

Джерело: блог Дениса Казанського

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