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    Думки вголос

    Дерев'яні хати та гнилі бараки. Як живуть окупанти, які приїхали «визволяти» Україну

    Жителі цих місця справді бачили унітази лише по телевізору? - Дерев'яні хати та гнилі бараки. Як живуть окупанти, які приїхали «визволяти» Україну
    Жителі цих місця справді бачили унітази лише по телевізору?

    Ти спочатку хату пофарбуй свою, а потім їдь воюй...

    Мовою оригіналу

    Похороны российского военного в Кировской области РФ. Фотографии позволяют оценить условия проживания «освободителей». На заднем плане видны деревянные избы и гнилые бараки, которые, судя по вывескам, являются почтой или домом культуры.

    Если бы не советский памятник, можно было бы решить, что это декорации к съемкам фильма про Емельяна Пугачева или Ивана Грозного. Не удивлюсь, если жители этого места действительно видели унитазы только по телевизору.

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    Дерев'яні хати та гнилі бараки. Як живуть окупанти, які приїхали «визволяти» Україну
    Дерев'яні хати та гнилі бараки. Як живуть окупанти, які приїхали «визволяти» Україну
    Дерев'яні хати та гнилі бараки. Як живуть окупанти, які приїхали «визволяти» Україну
    Дерев'яні хати та гнилі бараки. Як живуть окупанти, які приїхали «визволяти» Україну

    И эти люди, живущие в полупервобытных условиях, на полном серьезе едут на танках учить жизни жителей Бучи и Ирпеня.

    Ты сначала избу покрась свою, придурок, а потом едь воюй. Денацификатор х*ев...

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Дерев'яні хати та гнилі бараки. Як живуть окупанти, які приїхали «визволяти» Україну