Підсумки-2021: TikTok за популярністю обігнав Google

Cloudflare: у 2021 році найпопулярнішим доменом став TikTok.com

Торішній лідер опустився на другий рядок рейтингу

TikTok.com наприкінці 2021 року очолив рейтинг найпопулярніших доменів, складений Cloudflare. Про це повідомляє сайт компанії.

У 2020 році найбільш відвідуваним ресурсом був Google.com та його сервіси, тоді як TikTok займав сьоме та восьме місця.

Проте цього року торішній лідер опустився на другий рядок рейтингу.

Третє місце цього року зайняв сайт Facebook.

Нагадаємо, за даними мобільного оператора Київстар, у 2021 році найпопулярнішими сервісами серед міських абонентів стали – браузери (97 хвилин на день), TikTok (71 хв.) та YouTube (50 хв.), Facebook (42 хв.) та Telegram (36 хв). У сільських – TikTok (102 хв на день), браузери (100 хв.) та Facebook (62 хв.), YouTube (62 хв.), Telegram (36 хв).

Крім того, раніше повідомлялося, що шукали українці у 2021 році? Google оприлюднив рейтинг запитів.

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